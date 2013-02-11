صفقات عقارية بـ 200 مليار ريال في مكة المكرمة خلال 2012

أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة منصور بن صالح أبو رياش أن قيمة الصفقات العقارية ابرمت العام الماضي في مكة المكرمة بلغت حوالي 200 مليار ريال بزيادة على العام الذي قبله.

وتوقع أن تصل قيمة الصفقات لهذا العام الى 250 مليار ريال بسبب نزع ملكيات آلاف المنازل لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مكة المكرمة ومنها الطرق الدائرية ومشروع قطار الحرمين الشريفين وتطوير الاحياء العشوائية.

وبين في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض، أن نصيب مكة المكرمة من السيولة المتدوالة في السوق العقارية بالمملكة حوالي 45% مشيراً إلى انها مستثمرة في مشاريع داخل مكة المكرمة.

وكانت غرفة مكة المكرّمة قد قدرت حجم المبالغ التي يتوقع أن يتم ضخها في القطاع الاستثماري العقاري في العاصمة المقدسة خلال العام الماضي بنحو 200 مليار ريال.

وأشارت تقديرات أولية صادرة عن اللجنة العقارية في الغرفة الى أن هذا القطاع موعود بدخول هذه المبالغ، موضحة أن محدودية حجم المساحة الاستثمارية في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف وقلة الفرص فيها.

