محمد بن راشد: الإمارات استقطبت 8 مليارات دولار من دول الربيع

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، إن الإمارات استقطبت نحو 30 مليار درهم "8.2 مليار دولار" من الاستثمارات من دول الربيع العربي، لكنه أكد أن الإمارات استثمرت أكثر من هذه المبالغ بكثير في هذه الدول العربية.

وتجتذب الإمارات العربية المتحدة، الكثير من الاستثمارات، خاصة من دول الربيع العربي، نظرا لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، وكذلك وضع دبي كمركز عالمي لأنشطة الشركات.

وفي لقاء تفاعلي مع الحضور خلال القمة الحكومية الأولى في دبي، التي انطلقت فعالياتها اليوم، أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى نظرته إلى حكومة المستقبل وطموحه بأن يستطيع المواطن إنهاء جميع معاملاته عن طريق هاتفه الجوال.

وتناولت الجلسة رؤية رئيس الحكومة الإماراتية لمسيرة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وأهم مبادئ القيادة الحكومية التي يتبناها، إضافة إلى الأولويات الوطنية لحكومة دولة الإمارات، وصولا لتحقيق رؤية 2021، التي أطلقها قبل حوالي ثلاث سنوات بهدف جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.

وتضع القمة الحكومية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، ضمن محاور أجندتها تطوير الإدارة والخدمات الحكومية وتحقيق النتائج الإيجابية في العمل الحكومي في مقدمة اهتماماتها.

وتستضيف القمة العديد من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة، ومن بعض المنظمات والمؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبعض الشركات العالمية الناجحة في مجالات خدمة المتعاملين.

