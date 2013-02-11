مصر تطرح على مستثمرين عرب مشاريع بترول بـ18 مليار دولار

تنظم منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، غداً الثلاثاء بالقاهرة، مؤتمراً دولياً لبحث تطوير خيارات تكرير النفط الثقيل في الدول العربية.

وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية إن الاجتماع، الذي سيفتتحه وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس أسامة كمال ويشارك فيه عدد من مسؤولي وزارات البترول بالدول العربية، سيبحث كيفية تحديث ورفع طاقات التكرير في الدول العربية والتعامل مع عمليات نقل النفط الثقيل.

وأكد المسؤول في اتصال هاتقي مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم، أن الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة البترول، سوف تطرح على المشاركين في المؤتمر خطتها لتطوير معامل التكرير القائمة وإضافة طاقات جديدة تبلغ استثماراتها 18 مليار دولار.

وأضاف أن الخطة تتضمن تحديث 3 معامل بترول في الإسكندرية والسويس وأسيوط من خلال ضخ استثمارات مشتركة بين هيئة البترول والمستثمرين العرب والأجانب.

وتركز الخطة المصرية على إزالة الاختناقات في وحدات معامل التكرير، إضافة إلى بناء معامل تكرير جديدة ووحدات في معامل التكرير القائمة، حسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وتتضمن خطة تطوير وتحديث المعامل تنفيذ خطة عاجلة باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار، ممولة من جانب هيئة البترول لتحقيق التشغيل الآمن للمعامل.

وأنشئت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، باتفاقية أُبرمت في 9 يناير 1968 ببيروت بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال إنتاج الزيت والغاز.

ويشارك في المؤتمر عدد من خبراء صناعة تكرير النفط في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومركز التعاون الياباني للبترول (JCCP) والعديد من الشركات العربية المتخصصة.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهم خصائص النفط الخام الثقيل وأماكن تواجده في الدول العربية، وتقنيات تحسين خصائصه، مع الإشارة إلى فوائد تكرير الأنواع الثقيلة على تحسين ربحية المصافي، وطرق تخفيف الآثار البيئية التي يمكن أن تنشأ عن التعامل مع هذه الأنواع من النفط الخام.