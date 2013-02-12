المؤشر السعودي يواصل الصعود ويعزز مكانته فوق الـ7000 نقطة

عزز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، مكاسبه المتتالية خلال الجلسات الاخيرة، وأغلق بنهاية تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 0.3%، ليغلق عند مستوى 7030 نقطة، بعد أن كان حبيس نطاق 125 نقطة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

وشهدت الجلسة سيولة متوسطة بنحو 5.6 مليار ريال، موزعة على نحو 216 مليون سهم، من خلال 139 ألف صفقة، ارتفعت من خلالها أسهم 76 شركة، مقابل تراجع 57 سهماً، فيما حافظت بقية الأسهم على إغلاقاتها السابقة.

وقال هشام تفاحة، مدير الصناديق بالرياض لـ"رويترز"، "إن المؤشر تأخر عن الأسواق الخليجية الأخرى خلال تلك الفترة بسبب نتائج فصلية دون الآمال من البنوك والبتروكيماويات وهما القطاعان الرئيسيان في المملكة".

وقال تفاحة "المستثمرون مستعدون للمخاطرة والتعامل على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة لكنهم يبتعدون عن أسهم الشركات الكبرى".

وأضاف "يمكنك الحصول على توزيعات نحو 6% وسيعود ذلك بالمستثمرين للسوق السعودية مرة أخرى".

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت السعودية ميزانية قياسية لعام 2013 لكن مازالت هناك شكوك بشأن ما إذا كانت زيادة الإنفاق المزمعة ستؤدي لارتفاع أرباح الشركات.

وقال متعامل في دبي طلب عدم نشر اسمه "يبالغ الناس في تقدير حجم الأموال التي ستنفقها الحكومة السعودية وتأثير ذلك".

وميز المتعامل بين الإنفاق الحكومي لتعزيز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي الذي يزيد فعلياً النشاط الصناعي.

وقال "ستتجه مزيد من الأموال إلى الإنفاق الاستهلاكي، وهذا لا يترجم إلى نمو في ربحية الأسهم كما يأمل الناس".

وأضاف المتعامل "لا تحبذ السوق نمو ربحية الأسهم على أساس زيادة الأحجام وإنما على أساس قوة الأسعار".

وارتفع مؤشر البنوك السعودي 0.5%، مقلصاً خسائره إلى 3% منذ سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر في 12 يناير/كانون الثاني.

تعاملات هزيلة في مصر

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وسط تعاملات هزيلة يوم الاثنين، لكن صمود السوق في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة يوحي بأن الأسهم استوعبت بالفعل احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات.

وتباين أداء أسواق الخليج، حيث تراجعت بورصة دبي قليلاً، في حين سجلت سوق أبوظبي أعلى مستوى في 34 أسبوعاً وصعدت السوق السعودية.

وانخفض المؤشر المصري 0.3% إلى 5694 نقطة، مقلصاً مكاسبه إلى 4.2% منذ بداية العام الحالي. وتم تداول أقل من 62 مليون سهم، وهو أدنى مستوى في فبراير/شباط حتى الآن.

وقال صالح ناصر من "فاروس القابضة" بالقاهرة، "السوق تتراجع لكن مع عدم وجود ضغوط بيع كبيرة".

وأضاف "من المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية، لكن السوق لاتزال ضعيفة، إذ إن المراهنين على الصعود غير قادرين على دفع السوق لتجاوز مستوى المقاومة المهم عند 5900-6000 نقطة".

وتابع بقوله "في الظروف الطبيعية كانت السوق ستهبط بشدة بسبب عدم التيقن بشأن مستقبل البلاد، لذلك فإن محافظة السوق على مستوياتها الحالية تجعلنا نعتبر أن السوق أخذت بالفعل كل هذه الأحداث السيئة في حسبانها".