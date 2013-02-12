المغرب يتلقى أولى دفعات الدعم الخليجي البالغ 2.5 مليار دولار

قال مسؤول مغربي إن بلاده تلقت الشريحة الأولى من صفقة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار وعدت بها دول خليجية عربية.

وكانت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وافقت في ديسمبر عام 2011 على تقديم 2.5 مليار دولار للمغرب والأردن.

وقال المسؤول المغربي، الذي طلب ألا ينشر اسمه، إن المعونات بدأت تتدفق ومن المأمول أن يستمر تدفقها، ولكنه لم يشأ أن يذكر مقدار الأموال التي تم تحويلها.

وقالت مصادر إن المغرب وضع اللمسات النهائية للاتفاق مع دول الخليج العربية على هامش القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض الشهر الماضي.

ويقول محللون إن هذا التحرك لتوطيد العلاقات بين النظم الملكية في المنطقة هو جهد منسق لاحتواء الاضطرابات المصاحبة للانتفاضات المطالبة بالديمقراطية التي أطاحت بنظم استبدادية في مصر وتونس واليمن وليبيا.



