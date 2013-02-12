دعم "الطيران" للاقتصاد السعودي سيتجاوز 8 مليارات دولار سنويا

أكد الأمير فهد بن عبدالله، رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، أن الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في السعودية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار عبر الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى المحافظة على معايير الأمن والسلامة، وكذلك رفع دعم قطاع الطيران المدني للاقتصاد السعودي، إلى أكثر من 30 مليار ريال سنويا (8 مليارات دولار)، وفق تقدير منظمة الطيران العالمية أياتا إلى مستويات طموحة، تتفق وحجم صناعة النقل الجوي بالمملكة التي تزدهر بشكل سريع ومتنام.

وأوضح في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن المطارات الدولية بالمملكة أحرزت ارتفاعا في حجم الإقبال عليها، من شركات الخطوط الجوية الأجنبية بنسبة نمو تتجاوز 6%، إضافة إلى ارتفاع الطلب على النقل الجوي الداخلي بمعدل 19% للركاب، و7% للرحلات، و5% للشحن والبريد، وذلك مقارنة بالعام الماضي 2012، بمعنى أن سوق وصناعة الطيران محليا وإقليميا تشهد تحولات إيجابية كبيرة، رغم الأزمات المالية التي يشهدها العالم في أكثر من مكان.

أكد الأمير فهد بن عبدالله، أن تخصيص المطارات وتحويلها إلى كيانات مستقلة تعمل وفق آليات تنافسية مقابل العمل على إدخال منافسين في الخدمات الأرضية والمناولة والشحن الجوي، متوقعا من شركات الطيران الجديدة التي دخلت مؤخرا في المنافسة بحصة النقل الجوي رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء في القطاع، مشيدا بكافة المشغلين القدماء والجدد كشركاء استراتيجيين، وسيتم دعمهم بشكل كامل، وانحيازنا سيكون فقط للراكب وصناعة الطيران السعودي.



