قيادي معارض: الحرب كبدت الاقتصاد السوري 200 مليار دولار

قدر القيادي في المعارضة السورية والخبير الاقتصادي، عارف دليلة، حجم الخسائر التي لحقت بسوريا جراء الأزمة الدائرة فيها منذ نحو عامين، بنحو 200 مليار دولار، وتوقع أن تستغرق عمليات إعادة الإعمار 25 عاماً.

وقال دليلة، نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة، "لدينا ورشة من الباحثين الاقتصاديين تجتمع بين فترة وأخرى لدراسة الوقائع والأرقام ويخضع قسم كبير منها للتخمين بسبب صعوبة الحصول على أرقام حقيقية، وتعكف على وضع دراسة تقديرية حول حجم الخسائر الناجمة عن الأحداث على مدى نحو عامين".

وأعرب في تصريحات نقلها موقع داماس بوست السوري الاليكتروني عن اعتقاده بأن الخسائر وصلت إلى ما لا يقل عن 200 مليار دولار حاليا، في حين ستستغرق عملية الاعمار 25 عاما لإعادة سوريا إلى ما كانت عليه قبل 15 مارس 2011.

وقال: "المدهش أن الإحساس بهذه الخسائر المرعبة والهائلة مفقود بصورة كلية سواء من جانب السلطة أو من جانب كثير من أطراف المعارضة السياسية والمسلحة، وهذا الفقدان من الإحساس ربما يكون الخسارة الأكبر كونه ينطلق من شعور وطني وأخلاقي وإنساني ومن التكوين الحضاري للشخصية السورية تعرض للإهدار خلال العقود الماضية وكان أكبر ضحايا عملية الاستبداد والفساد والقمع، وهذا ما ندفع ثمنه الآن".