نزع عقارات بـ120 مليار ريال لتوسعة ساحات الحرم المكي

كشف مسؤول في مشروع توسعة الساحات في مكة المكرمة، أن إجمالي التعويضات حتى الآن تجاوز حاجز الـ120 مليار ريال، وأنها كانت لمصلحة 5700 عقار تم نزعها في أربع مراحل يجرى تنفيذها من المشروع الذي قيمت العقارات فيه وفقاً لنظام نزع الملكية العقارية لمصلحة المنفعة العامة.

ونفى المسؤول في تصريحاته لصحيفة الاقتصادية أن يكون هناك تعطيل لأي معاملة تخص صرف التعويض للمواطن المنزوع عقاره، مبيناً أن أي معاملة تصبح جاهزة فهي قابلة للصرف الفوري من مؤسسة النقد، التي بدورها حتى اليوم صرفت نحو 50 مليار ريال لمصلحة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وأفاد المهندس عباس قطان مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشروعات والتعمير والمشرف على مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكى في مكة المكرمة، بأن المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع لم يتم البدء بصرف تعويضات الملكيات المنزوعة فيهما، نظراً لعدم اكتمال وجاهزية ملفات وأوراق ملاكها، ولعدم تسلم اللجنة حتى الآن ملف التقديرات والأسعار التي قيمت بها المرحلة الرابعة من قبل لجان التقديرات.

وأشار قطان إلى أن من الأسباب التي تحدث التأخير في عملية الصرف للتعويضات، أن معظم صكوك الملكية لتلك العقارات قديمة، وهناك الكثير منها غير مزروعة، وهي التي أقر الأمر السامي بعدم النظر فيها، إضافة إلى أن هناك تداخلات بين صكوك الملكية التي يجب أن تعالج من قبل المحاكم أولاً، ووجود تعطيل من قبل المحاكم بالنسبة لتعويضات الأوقاف التي يتطلب الأمر معها إيجاد البديل وإيجاد ناظر للوقف، ولوجود عقارات لا تملك الصكوك التي يتم التعامل معها من خلال صرف التعويض للأنقاض دون النظر للأرض.



