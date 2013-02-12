"يو بي أس" يتوقع بلوغ الذهب مستوى 1875 دولاراً في 2013

توقع المدير التنفيذي في بنك "يو بي أس" دومينيك شنايدر، أن تكون أسعار الذهب خلال العام الجاري 2013 عند مستويات 1875 دولاراً للأوقية، لافتاً إلى أن استمرار سياسات طباعة الأموال، وحرب العملات التي نشهدها ستزيد من وفرة السيولة وتدعم أسعار الأصول الحقيقية لاسيما الذهب.

وقال دومينيك في لقاء خاص مع "العربية": "قيام البنوك المركزية بشراء الذهب سيدعم الأسعار، ولكنه ليس العامل المحفز. ما نحتاج إليه هو ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما نتوقعه خلال العام الجاري".

وأوضح أن عام 2012 شكل خيبة أمل كبيرة للمستثمرين في الذهب، إذ زادت أسعاره ما بين 6 و7% فقط، ولم تستطع عمليات طباعة الأموال دعم الأسعار، مضيفاً "نعتقد أن الفرص الحقيقية هي في الذهب الحقيقي، كما يمكن الاستثمار في حسابات المعادن التي توفر فرصاً كبيرة أيضاً، إذ إنها بمثابة حساب توفير".

أما فيما يخص أسهم صناديق الذهب، فيرى دومينيك أنها لا تمثل الاستراتيجية الأمثل، وذلك بسبب التقلبات التي تشهدها مناجم الذهب، إضافة إلى أن أداءها قد جاء مخيباً الآمال.