رئيس طيران البحرين يعلن تصفية الشركة ووقف جميع عملياتها

كشف رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن تصفية الشركة اعتباراً من يوم أمس، بعد خدمة استمرت 5 أعوام، في حين تم تعيين مصفٍ لأعمال الشركة.

وأضاف الشيخ محمد، أن الناقلة أوقفت جميع رحلاتها اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً أمس، موضحاً في الوقت ذاته أن القرار جاء نتيجة للقرارات التي تقوم بها وزارة المواصلات ضد الشركة.

وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن البحرينية، أن الشركة ستعقد اجتماعاً مع مساهميها اليوم الأربعاء لاستعراض القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة، في الوقت الذي تواجه الشركة صعوبات اقتصادية منذ فترة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن كافة دول العالم تقدم الدعم لشركات الطيران لتستمر في السوق والمنافسة، مؤكداً أن الشركة كانت لها سمعة جيدة بالسوق.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة خاطب الحكومة مؤخراً، لتشكيل لجنة تحقيق وزارية فورية لبحث مدى الممارسات التي تقوم بها وزارة المواصلات ضد الشركة، وكان آخرها التجديد للشركة لشهادة المشغل الجوي AOC لمدة شهرين بدلاً من عام كامل كما هو معتاد، مما وضع الشركة في موقف محرج مع الكثير من المنظمات والشركات والمؤسسات والمتعهدين خارج البحرين.

وأكد حينها، أنه تم حرمان طيران البحرين حتى من الرحلات الإضافية وكان آخرها دورة الخليج ولرحلات عارضة محدودة العدد آنذاك مما كبد الشركة خسائر في الدخل تجاوزت 1.5 مليون دولار، كانت الشركة في أشد الحاجة إليها لتساعدها على تسديد ديونها للحكومة ولغيرها.

وكانت وزارة المواصلات، أكدت في أغسطس 2012 أن شركة طيران البحرين لم تلتزم بتسديد الرسوم المتأخرة الكبيرة لشؤون الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى مقابل الخدمات المقدمة لها، إضافة إلى ذلك فإن الشركة لم تلتزم بدفع رسوم المغادرة التي قامت الشركة بتحصيلها نيابة عن الحكومة خلال فترات طويلة.

"العربية.نت" حاولت الدخول على موقع الشركة الإلكتروني إلا أنها وجدت الموقع مغلقا ومتكوباً على صفحته الرئيسية بيان مختصر يقول "إغلاق طيران البحرين يعني التوقف الكلي لجميع العمليات بما فيها العمليات الإدارية".

وأضاف البيان "على هذا النحو، لا يمكن لأحد موظفي طيران البحرين إرجاع قيمة التذاكر المباعة أو تزويدكم بتذاكر سفر بديلة. هذا الإجراء وفق القوانين المعمول بها في البحرين في حال إفلاس الشركة طبقاً لقانون التجارة البحريني".

وتابع البيان "في حال عدم إكمال رحلتكم المحجوزة على طيران البحرين، نأسف لإخباركم بأنه سوف يكون عليكم ترتيب أموركم الخاصة وحجز تذاكر جديدة إذا كان ذلك ضرورياً، سيتم إصدار قرار لجميع المطالبات، بما فيها إرجاع قيمة التذاكر قريباً على أساس نتائج بحث المصفين المعينين من قبل مجلس إدارة طيران البحرين في اجتماعها المعقود في 12/2/2013".

