عروض بـ 6 مليارات دولار لشراء ابتكارات طالبة سعودية

اختارت الطالبة السعودية شعاع المري مشروع (الغواص الماهر) لتشارك به في أولمبياد الوطن للإبداع العلمي "إبداع" هذا العام، في مسار الابتكار كأول مشاركة في المعرض في مجال الكيمياء.

وقالت الطالبة شعاع والتي تدرس في ثانوية الغويبة في محافظة الأحساء إن مشروعها الحالي "الغواص الماهر" يحول الماء إلى أكسجين خلال مادة فوق أكسيد البوتاسيوم، مبينة أن مشاركتها هي الثانية هذه المرة، وذلك بعد أن وجدت الدعم لمشروعها السابق جهاز حماية البيئة عندما تأهلت للمشاركة في معرض أنوفا ببلجيكا والذي شاركت فيه 20 دولة عالمية وحصلت على المركز الأول محرزة الميدالية الذهبية والميدالية الفضية في تبني المشروع.

وقالت شعاع إنها تلقت عرضا بقيمة 6 مليارات دولار لشراء الفكرة في أوروبا بالمعرض التسويقي كما تلقت عرضا آخر من دولة خليجية بتبني الابتكار بـ 3 مليارات ريال وجنسية.

وأضافت شعاع لكني أعتز بوطني وانتمائي له وأتمنى أن أصل بابتكاراتي للعالمية، لذلك سأستمر في المشاركة والابتكار.

من جهتها قالت مشرفة نشاط الطالبات بمكتب غرب الدمام نورة الشهري إن الابتكارات والبحوث التي قدمتها الطالبات متنوعة وفي مجالات مختلفة منها مجال الكيمياء والهندسة الكيميائية وميكانيكية والطب والعلوم الصحية والعلوم الاجتماعية والسلوكية والبيئة والحاسب وإدارة البيئة والفيزياء، حيث يشارك في المعرض مدارس من الدمام والأحساء وحفر الباطن، ويحكم المشاريع أكاديميات متخصصات في مجالات مختلفة لفحص البحث والابتكار من جوانب عدة أولها أصالة الابتكار وتفرده.

يذكر أن المعرض انطلق الثلاثاء بمشاركة 100 مشروع في مساري البحث والابتكار والذي ينظم في الثانوية الأولى بالظهران.

