مصر تعد قانونا يسهل عودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح معهم

استمرارا للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات‏,‏ وجذب المزيد منها في مختلف المجالات‏,‏ بدأت وزارة العدل إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ بهدف الإسراع بالتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الهاربين وتسهيل عودتهم, بما يسمح بسرعة عودة رؤوس الأموال من الخارج, وضخ المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال المستشار الدكتور شريف عمر رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل, في تصريحات لصحيفة الأهرام، إن التعديلات المقترحة تستهدف طمأنة رجال الأعمال, وتبديد أي مخاوف لديهم من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم, وذلك ببحث الاكتفاء بحضور المحامين جلسات المحاكمة دون حضور المتهمين, كما يقضي بذلك القانون الحالي.

وأوضح أن التعديلات المقترحة يترتب عليها عدم حبس المتهمين أو منعهم من السفر، مؤكدا أن التصالح سيتم وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, وتعديلاته الأخيرة, بحيث يرد المستثمر أو رجل الأعمال الأموال محل الاتهام, أو الأرض, أو قيمتها السوقية وقت أخذها وارتكاب الجريمة, ثم تنقضي الدعوي.

وأشار عمر إلى أن إقرار تلك التعديلات سيعيد النشاط إلى عشرات المستثمرين ورجال الأعمال, ويشجع الكثيرين على العودة من الخارج للعمل في مصر.

وعلي جانب آخر, رحب رجال الأعمال والمستثمرون بالتعديلات المقترحة, وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال بالقاهرة, أن التعديلات تعبر عن فكر جديد من شأنه عودة رجال الأعمال الهاربين من الخارج, خاصة أنها تؤدي إلى إعادة المحاكمة دون وجود المتهم في القفص.

ومن ناحية أخرى, تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل, للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بإنشاء لجنة لاسترداد الأصول المنهوبة في الداخل والخارج, وإعداد تقرير لعرضه على مجلس الشورى, تمهيداً لإقرار المشروع.

وأوضح محمد طوسون رئيس اللجنة أنه من الممكن أن يترتب على مشروع القانون بمجرد إقراره مردود إيجابي في مسألة إعادة الأموال المهربة, بعد أن عجزت القوانين الحالية عن تحقيق المستهدف منها في هذا الأمر.

