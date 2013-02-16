إعدام ديون تعادل 31% من رأسمال البنك السعودي للاستثمار

كشفت القوائم المالية السنوية للمصرف السعودي للاستثمار أن الديون التي أعدمها البنك بلغت 1.7 مليار ريال خلال عام 2012، مقارنة بـ26.4 مليون ريال خلال عام 2011.

وترتفع قيمة الديون التي أعدمها المصرف السعودي للاستثمار خلال 2012، بنسبة 6339%، عن قيمة الديون التي تم إعدامها في 2011.



وتعرف الديون المعدومة بأنها القروض والعمولات الخاصة بها، التي تتوقع إدارة المصرف عدم تحصيلها. وارتفاع معدلاتها يعني أن المصرف يتعرض لكثير من المخاطر، ولمواجهة تلك المخاطر يجنب المصرف مخصصات تسمى "مخصصات خسائر الائتمان".



وبعد قيام المصرف بإعدام تلك الديون، يفترض أن بند القروض غير العاملة سوف يسجل تراجعاً، إضافة إلى تراجع المخصص التراكمي لمحفظة القروض وارتفاع نسبة تغطية المخصص التراكمي من القروض غير العاملة، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.



وبالنظر إلى حجم القروض غير العاملة للمصرف، فقد سجلت تراجعاً بنسبة 75%، حيث تراجعت في نهاية عام 2012 إلى 450 مليون ريال مقارنة بـ1.8 مليار ريال في عام 2011، أما المخصص التراكمي فقد تراجع إلى 816 مليون ريال مقارنة بـ2.2 مليار ريال، وبهذا فإن نسبة تغطية المخصص للقروض غير العاملة ارتفعت إلى 181% في نهاية عام 2012 مقارنة بـ125% عام 2011.