المغرب يتجه لتقليص عدد الموظفين في الخدمة المدنية

قال وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب عبد العظيم كروج، إن الحكومة ستتخذ عددا من الخطوات لتخفيض العجز العام من خلال تقليص حجم العاملين في الخدمة المدنية.

وأضاف كروج في مقابلة مع قناة "العربية" أن الحكومة تتجه لإتاحة المعلومات والبيانات أمام المستثمرين والاقتصاديين.



ولفت كروج إلى أن عمليات التوظيف التي ستقوم بها الحكومة في الفترة المقبلة ستستجيب لحاجيات الإدارة العمومية في المغرب.



وقال كروج "حصلنا على الموافقة لإعداد استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوى، ونعمل على سياسية حكومة منفتحة على كل الفاعلين".