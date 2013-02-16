دبي ترفع عدد بوابات "سالك".. والتشغيل 15 ابريل المقبل

تطلق هيئة الطرق والمواصلات المرحلة الثالثة من نظام التعرفة المرورية "سالك" بتركيب بوابتين جديدتين، الأولى بوابة الممزر وتقع قبل وبعد جسر الممزر، وسيتم احتساب التعرفة مرة واحدة عند العبور، والثانية بوابة نفق المطار والتي تقع عند مدخل ومخرج النفق من الناحية الشمالية، وسيتم تشغيل البوابتين في 15 إبريل/نيسان المقبل.



وأكد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، أن إطلاق المرحلة الثالثة من نظام التعرفة المرورية، جاء بعد دراسات مرورية وميدانية شاملة للمرحلتين الأولى والثانية، وبالأخص بعد مرور أكثر من عام على تشغيل الخط الأخضر لمترو دبي، ومرور أكثر من ثلاثة أعوام على تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي، واكتمال تشغيل شبكة واسعة من خطوط حافلات المواصلات العامة، إلى جانب افتتاح توسعة وتطوير شارع الخيل، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.



وأشار الطاير إلى أن الدراسة شملت أيضاً النظر في الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق الرئيسية في الإمارة، وإيجاد البدائل والحلول المناسبة لها، مضيفاً: "أثبتت الدراسات أن "سالك" قد نجح بتخفيض زمن الرحلة على شارع الشيخ زايد بنسبة تقدر بحوالي 44%، فقد انخفض على سبيل المثال زمن الرحلة للمرور المتجه شمالاً على شارع الشيخ زايد في ساعة الذروة المسائية من منطقة دبي مارينا إلى منطقة المركز التجاري من 34 دقيقة في العام 2007 قبل تشغيل المرحلة الأولى من سالك إلى 19 دقيقة حالياً".