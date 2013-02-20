مسؤول كبير: الاحتياطي الأجنبي لمصر لا يتجاوز 6.5 مليار دولار

قال نائب رئيس اتحاد البنوك في مصر حسن عبدالمجيد، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" إن حجم الاحتياطي النقدي الحقيقي في مصر لا يتجاوز 6.5 مليار دولار فقط، حيث إن إجمالي الاحتياطي النقدي الذي أعلنه البنك المركزي مؤخراً وتقدر بنحو 13.6 مليار دولار، يخصم منها 8 مليارات قيمة الذهب وليست سيولة نقدية.

وفي سياق متصل شدد مصرفيون على ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة لوقف استمرار نزيف احتياطي البلاد ممن العملة الصعبة، مشيرين إلى أن احتياطي البلاد فقد أكثر من 62.2 منذ بداية الثورة المصرية في يناير 2011 وحتى الآن بعدما تراجع من 36 مليار دولار إلى نحو 13.6 مليار دولار خلال الفترات الأخيرة.

وأرجع الخبراء الانخفاض الأخير إلى قيام الحكومة بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وسداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية، والعطاءات اليومية للبنك المركزي من خلال الآلية الجديدة التي طرحها البنك لتداول الدولار في السوق إضافة إلى تمويل عمليات السلع البترولية والغذائية من الخارج خلال الفترة الماضية.





ولفتوا إلى خروج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة خلال الفترات الماضية، موضحاً أن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه ويحتم عليها إبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بعدما كان 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر بانخفاض 9.4% بالرغم من مساعدات مالية قطرية لمصر.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ونائب رئيس اتحاد البنوك، حسن عبدالمجيد، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إننا سبق وحذرنا من استمرار تراجع حجم الاحتياطي النقدي، وما أعلنه البنك المركزي مؤخراً هو جرس إنذار لأن الوضع أصبح خطيرا جداً على حد تعبيره.

وأوضح أن حجم الاحتياطي النقدي الحقيقي في مصر لا يتجاوز 6.5 مليار دولار فقط، حيث إن إجمالي الاحتياطي النقدي الذي أعلنه البنك المركزي مؤخراً وتقدر بنحو 13.6 مليار دولار، يخصم منها 8 مليارات قيمة الذهب وليست سيولة نقدية، والـ 6.5 مليار دولار هي التي من الممكن أن تستخدمها الحكومة في توفير السلع الاستراتيجية للمصريين.