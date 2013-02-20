الشروقي: "إنفستكورب" تدرس 3 فرص لاستحواذات في السعودية

استحوذت "انفستكورب"، المؤسسة المالية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، على حصة مسيطرة في شركة "هايدراسن"، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية لحلول ومعدات التحكم بالسوائل في الحقول البحرية للنفط والغاز، من "إكويستون بارتنرز" الأوروبية.

وتتراوح قيمة الصفقة بين 150 و300 مليون دولار، وهو النطاق السعري المتوسط لصفقات "إنفستكورب" في السوق.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح محمد الشروقي، رئيس منطقة الخليج في "إنفستكورب"، أن أهمية الشركة الأسكتلندية تعود إلى أن النفط والغاز هما الشريان المهم لمنطقة الخليج، مشيراً إلى أن استحواذ الأعمال في الخليج لا يتعدى 12% من إجمالي أعمال الشركة في العالم، وبالتالي وجدنا فرصة كبيرة لتوسع أعمال الشركة في منطقة الخليج، والشركة مقرّها في المملكة المتحدة، ولها فروع في البرازيل، بحر قزوين، غرب إفريقيا".

وأشار إلى أن الشركة رائدة في تقديم الحلول لقطاع النفط والغاز، وتعمل في أعالي البحار، مثل بحر الشمال وتعمل على نطاقين، فوق المنصة، ونطاق تحت أعالي البحار.

وقال الشروقي: "ندرس حالياً حوالي 5 فرص في المنطقة، منها 3 فرص في السعودية، وفرصة في تركيا وأخرى في الكويت، في قطاعات الغاز والنفط والتجزئة".

وأشار إلى أن "صندوق الفرص الخليجية" يسمح لنا بجلب استثمارات خارجية إلى منطقة الخليج، أي نجذب الفرصة إلى الخليج، وهذه الشركة لها بالفعل فرع في دبي، والصندوق لا يقتصر على داخل دول الخليج فقط".

يُذكر أن "إنفستكورب" تمتلك العلامات الفاخرة "Gucci"، و"Tiffany & Co".