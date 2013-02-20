"دبي للاستثمار" تستعد لإصدار صكوك بمليار درهم لتمويل توسّعات

توقع الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، أن يكون عام 2013 أفضل بالنسبة للشركة، مقارنة مع عام 2012، مع توقعات بنمو الأرباح خلال العام الجاري بنحو 30%.

وأوضح بن كلبان في مقابلة مع "العربية" أن الشركة تتفاوض للتخارج جزئياً من شركتين مملوكتين لها، وإذا تم هذا التخارج من الشركتين، نتوقع زيادة في الأرباح بنحو 100-150%.

وتستعد "دبي للاستثمار" حالياً لإصدار صكوك بقيمة تصل إلى مليار درهم (272 مليون دولار)، في نهاية أبريل المقبل.

وتوقع خالد بن كلبان بدء الحملة الترويجية للصكوك في الأسواق العالمية في غضون شهر، بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج حالياً إلى نحو مليار درهم، والصكوك ستكون على مدار 5 سنوات.

وأوضح بن كلبان أن جزءاً من حصيلة الصكوك سيتم سداد بعض الديون الحالية للشركة، وجزء آخر سيتم استثماره في مشروعات مستقبلية.