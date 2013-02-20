"موبينيل" المصرية تقلص خسائرها السنوية 9% إلى 230 مليون جنيه

قلّصت شركة "موبينيل" المصرية خسائرها خلال الربع الأخير من العام الماضي, بنحو 22.5% لتسجل نحو 137 مليون جنيه, مقابل خسائر بنحو 177 مليون جنيه كانت قد تكبّدتها في الفترة المقابلة من العام السابق.

وعلى مدار عام 2012 قلّصت الشركة خسائرها بحوالي 9% مقارنة مع العام السابق, إذ بلغت الخسائر حوالي 230 مليون جنيه, وارتفعت الإيرادات بنسبة طفيفة, بلغت نحو 2% في العام الماضي, لتسجل حوالي 10.043 مليار جنيه.

وقال قيس بن حميدة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "موبينيل" للشؤون المالية، تمكّنت الشركة من تقليص خسائرها بعد سنتين من تراجع في الإيرادات، بعد تحقيق الشركة نمواً بنحو 1.6%، بالإضافة إلى خطة كاملة لترشيد النفقات بدأت تؤتي ثمارها".

وأضاف بن حميدة في مقابلة مع "العربية": "كنا نتوقع تحقيق أرباح خلال العام المنتهي، مدفوعة بنمو الإيرادات، ولكن حالة عدم الاستقرار التي أثرت على البلد بأكملها خلال الشهرين الأخيرة من عام 2012، وتراجع قيمة الجنيه بنحو 10%، ما كان له تأثير سلبي على نتائج موبينيل".

وحول العوامل التي أسهمت في تحقيق النمو، أوضح أن النمو الإيجابي للإيرادات جاء نتيجة النمو المتواصل في خدمات البيانات، والنمو المتواصل في خدمات القيمة المضافة، متوقعاً أن النمو في خدمات البيانات سيتواصل بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.