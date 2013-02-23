الخطوط السعودية تطلب دعماً حكومياً بـ18 مليار ريال

طلبت الخطوط الجوية السعودية تدخل الدولة لدعم أسطولها بمبلغ 18 مليار ريال، وذلك بعد تقديمها تقارير درست خلالها أوضاع النقل الجوي، إذ أشارت التوقعات، حسب التقارير إلى وصول أعداد المسافرين على الخطوط السعودية، إلى 19 مليون مسافر للرحلات الداخلية في 2018، مؤكدة أن هذا الرقم يعجز أسطول السعودية الحالي عن مواكبته.

وكشف مصدر مطلع أن المبلغ الذي ترغب الخطوط السعودية في دعمها به، يتمثل في شراء 35 طائرة بقيمة 12 مليار ريال، فيما يخصص باقي المبلغ والمقدر بـ6 مليارات ريال لتسديد قيمة إيجار وشراء طائرات ضمتها لأسطولها في السنوات الأخيرة، وهي مطالبة بسدادها في الفترة المقبلة.

وذكر المصدر أن المبلغ سيسهم في رفع مستوى وكفاءة التشغيل وتحسين مستويات تحقيق إيرادات عملياتها بما ينعكس إيجابيا على المؤسسة، كما أن الناقل الوطني الوحيد طلب المبلغ المقدر بنحو 5 مليارات دولار من الحكومة لتمكينه من الوفاء بمتطلبات عملاء المؤسسة المناطة بها داخليا ودوليا، وجعلها قادرة على منافسة شركات الطيران الأخرى.

وقال المصدر إن الدراسة التي أجرتها الخطوط لوضع التشغيل الداخلي والإحصاءات السنوية المتوقعة، بينت ارتفاعا في معدل التشغيل لنقل الركاب على الرحلات الدولية والداخلية خلال السنوات الماضية من 8.17 ملايين مسافر في 2006، إلى قرابة 12.5 مليون مسافر في 2011.

وأضاف المصدر أن الدراسة كشفت ارتفاعا متوقعا في النقل الجوي الداخلي من 12.5 مليون مسافر خلال 2011، إلى ما يقارب 19 مليون مسافر خلال 2018.

