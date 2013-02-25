ليبيا تسعى لإنتاج 1.7 مليون برميل نفط يومياً قبل نهاية 2013

قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي إن بلاده تطمح إلى زيادة إنتاجها النفطي ليصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا قبل نهاية العام الحالي.

وقال العروسي في تصريحات خلال زيارة إلى حقول نفطية في منطقة البريقة بشرق البلاد ونشرتها وكالة الأنباء الليبية إن إنتاج الخام يبلغ في الوقت الحالي 1.4 مليون برميل يوميا.

كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال في نوفمبر/تشرين الثاني إن المؤسسة تريد تعزيز إنتاج النفط إلى 1.72 مليون برميل يوميا بنهاية مارس/آذار لكنه حذر من مخاطر الإضرابات التي قد تعطل الإنتاج.

ورفعت ليبيا عضو منظمة أوبك الإنتاج أسرع من توقعات المحللين ليقترب من مستويات ما قبل الحرب البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.

لكن نشطاء وميليشيات محلية سعوا في الأشهر الأخيرة إلى تحقيق أهداف سياسية عن طريق تعطيل العمل بصناعة النفط الرئيسية في ليبيا وفي يوليو/تموز أجبروا ثلاثة مرافئ رئيسية لتصدير النفط على التوقف.

وفي الشهر الحالي أعلنت الشركة المشغلة لمصفاة راس لانوف أكبر مصفاة تكرير في ليبيا حالة القوة القاهرة حتى السابع من مارس مع تأثر العمليات جراء إضراب وانقطاع الكهرباء خلال الشهر الماضي حسبما ذكرت مصادر بالسوق.

