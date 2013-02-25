"دبي الإسلامي" يقدم عرضا رسميا للاستحواذ على 100% من "تمويل"

قدم بنك دبي الإسلامي عرضاً رسمياً لمساهمي شركة تمويل لشراء الأسهم غير المملوكة للبنك، وذلك بعد حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويمتلك بنك دبي الإسلامي حالياً 58.2% من إجمالي أسهم شركة تمويل، الأمر الذي يجعل البنك أكبر مساهم في رأسمال الشركة.

ووفقاً لبيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن هذا العرض يرتكز على معادل تبادل بواقع 10 أسهم جديدة من بنك دبي الإسلامي مقابل كل 18 سهما من أسهم "تمويل".

وتم تقدير القيمة العادلة لكل سهم من أسهم بنك دبي الإسلامي وشركة تمويل للمبادلة المزمعة بـ 2.25 درهم لسهم بنك دبي الإسلامي و1.25 درهم لسهم شركة تمويل.

وبحسب البيان فسيتسلم كل من مساهمي شركة تمويل بواسطة البريد نسخة من العرض، إضافة إلى بيان العرض، واستمارة القبول.

وللمشاركة في العرض ينبغي على المساهمين المؤهلين تقديم استمارات القبول بشكل مباشر إلى الوسيط أو الحافظ الأمين المحدد من قبلكم.

كما يمكن قبول الاستمارات دون الحاجة إلى تدخل الوسيط أوالحافظ الأمين وذلك في حال سلمت باليد في المقر الرئيسي لبنك دبي الإسلامي وتم إرفاقها بإثبات هوية ساري الصلاحية. وسيبقى العرض مفتوحاً حتى الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 16 مارس 2013.

وفي تعليقه على العرض، قال الدكتور عدنان شلوان، نائب الرئيس التنفيذي في بنك دبي الإسلامي: "بعد أن تم حصولنا على كافة الموافقات التنظيمية الضرورية، فإن بنك دبي الإسلامي على أهبة الاستعداد للمضي قدماً نحو المرحلة التالية في عرضنا لشراء كامل أسهم تمويل".

وأضاف "تعكس هذه الخطوة التزام بنك دبي الإسلامي التام بدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وقطاع التمويل السكني المتنامي بشكل خاص، ونحن على ثقة بأن هذا العرض يعود بالمنفعة على المساهمين والمتعاملين وأصحاب المصلحة لكل من بنك دبي الإسلامي وتمويل".

ويخضع عرض "بنك دبي الإسلامي" للموافقة النهائية من مساهميه الذين سيعرض عليهم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي سينعقد في 3 مارس 2013.

