موجودات مؤسسة النقد السعودية تلامس 2.5 تريليون ريال

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن موجوداتها ارتفعت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.498 تريليون ريال، بزيادة قدرها 13 مليار ريال، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2012.

ووفق النشرة الشهرية التي أصدرتها مؤسسة النقد أمس، زادت موجودات المؤسسة للشهر الماضي 406 مليارات ريال، مقارنة بالشهر ذاته من 2012.

وأوضحت النشرة أن إحصاءات "ساما" في الأوراق المالية بالخارج والتي تمثل الجانب الأكبر من إجمالي موجوداتها، ارتفعت لتصل إلى 1.735 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، من 1.670 تريليون ريال في شهر ديسمبر الماضي.

وأظهرت النشرة أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج في النقد الأجنبي والذهب تراجعت إلى 181 مليار ريال من 186 مليار ريال خلال ديسمبر 2012، كما انخفضت الودائع في المصارف الأجنبية إلى 537 مليار ريال من 576.7 مليار ريال خلال شهري المقارنة.

وكشفت النشرة الإحصائية، عن تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري (وهو مؤشر على ثقة المصارف في الاقتصاد المحلي)، إذ ارتفع من 999 مليار ريال في ديسمبر إلى أكثر من تريليون ريال في يناير 2013، ومقارنة بـ872.6 مليار ريال في يناير 2012، بزيادة قدرها 127.4 مليار ريال.

أشارت "ساما" إلى زيادة المطلوبات خلال يناير الماضي على أساس شهري إلى 225.9 مليار ريال، من 220.7 بليون ريال خلال ديسمبر، و211.5 مليار ريال خلال يناير من العام الماضي.

وسجل المركز المالي للمصارف التجارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال يناير ليبلغ 1.742 تريليون ريال، مرتفعاً من 1.734 تريليون ريال في ديسمبر، وبارتفاع أكثر من 164 مليار ريال مقارنة بيناير من العام الماضي، إذ سجلت 1.57 تريليون ريال. وزادت الودائع المصرفية في المصارف السعودية، خلال يناير، لتصل إلى 1,266 تريليون ريال، من 1.26 تريليون ريال في ديسمبر، و1.113 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.