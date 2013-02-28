"أكسيوم تليكوم" تعقد شراكة استراتيجية مع "زين" السعودية

أعلنت "اكسيوم تليكوم" عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع "زين السعودية" تقوم بموجبها ببيع منتجات "زين السعودية" وعروضها لعملاء "اكسيوم تليكوم" بشكل مباشر من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والتي تتجاوز 400 متجر.

كما ستستفيد "زين السعودية" من شبكة التوزيع المميزة لشركة "اكسيوم تليكوم" والتي تشمل حوالي 4000 موزع منها 2000 موزع يتعاملون بطريقة التوزيع المباشر من المصنعين إلى المستخدمين النهائيين.

ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، من شأن هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة في برشلونه، أن تعزز بشكل كبير دور وحضور "اكسيوم تليكوم" في سوق الاتصالات السعودي المزدهر.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لشركة "اكسيوم تليكوم": "تعتبر شركة زين السعودية من الشركات الهامة والمؤثرة ضمن قطاع الاتصالات السعودي، ونتطلع من خلال شراكتنا معهم أن نحقق النمو المنشود في المملكة التي تشكل إحدى أهم الأسواق الإقليمية بالنسبة لنا".

وأضاف "تأتي هذه الاتفاقية قبل كل شيء بهدف تقديم المزيد من خدمات القيمة المضافة لعملائنا من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمامهم للاستفادة من خدمات مشغل جديد ذي إمكانيات مميزة. وستعمل هذه الشراكة على تكامل وتظافر جهود الشركتين، مما يؤسس بلا أدنى شك لنجاح كبير في مسيرة الشركتين في المستقبل".

وأوضح سعود البواردي، الرئيس التنفيذي للعمليات بـ"زين السعودية" أن الاتفاقية تأتي تفعيلاً للخطط التشغيلية التي تنتهجها في التوسع وتعزيز نقاط الوصول إلى المشتركين، وذلك ضمن مساعي الشركة لتعزيز إرادة مشتركيها، حيث ستقدم الشركة خدماتها وتسهل لهم حصولهم على العروض المميزة التي تقدمها ضمن باقات الخطوط المفوترة والخطوط مسبقة الدفع، وأجهزة الإنترنت والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (تابلت) عبر ما يزيد عن 400 فرع حول جميع مدن ومحافظات المملكة.

في حين أشاد البواردي بما تحظى به "اكسيوم تليكوم" من انتشار كبير وثقة لدى عملائها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ما سيعزز من تواجد الشركتين بشكل مميز ولافت يساهم في تقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية بعد أن أعلنت "اكسيوم تليكوم" عن تحقيقها لأفضل أداء سنوي على الإطلاق في العام الماضي. وباتت الشركة العاملة في مبيعات أجهزة الاتصالات بالتجزئة تستحوذ على حصة في سوق الهواتف والأجهزة المحمولة قدرها 71% في الإمارات، بالإضافة إلى حصة سوقية كبيرة في سوق الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية. كما سجلت رقماً قياسياً جديداً لإجمالي المبيعات بلغ 8 مليارات درهم.