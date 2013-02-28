النفط الخام الأمريكي يغلق مرتفعاً 13 سنتاً إلى 92.76 دولار

ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لتسليم أبريل/نيسان 13 سنتاً عند التسوية، الأربعاء، وقد تجاذبت المستثمرين توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي على برنامجه للتحفيز الاقتصادي وأنباء عن سادس زيادة اسبوعية في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي عند التسوية 13 سنتاً إلى 92.76 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله خلال الجلسة في نطاق من 92.18 دولار إلى 93.37 دولار.

وهبط سعر عقود خام برنت لتسليم ابريل عند التسوية 84 سنتاً إلى 111.87 دولار للبرميل بعدما جرى تداولها في نطاق من 111.65 دولار إلى 113.35 دولار.