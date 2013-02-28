حكومة دبي تعيد شراء سندات بـ3 مليارات مستحقة في أبريل ‬2013

أتمّت حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية بنجاح، عملية إعادة شراء سندات بقيمة ‬3.059 مليارات درهم من إجمالي السندات المستحقة في أبريل ‬2013، إذ يصل إجمالي المبلغ المقترض إلى ‬6.5 مليارات درهم، التي تتوزع على شريحتين بأسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة والمصدرة من برنامجها المتوسط المدى بتاريخ ‬14 أبريل ‬2008.

وأفادت دائرة المالية في بيان صحافي وزّعه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، بأن السندات التي تم شراؤها سيتم عرضها للإلغاء وفقاً لأحكام البرنامج، مشيرة إلى أنه بعد إتمام عملية الشراء وإلغاء السندات على النحو الموّضح يكون باقي المبلغ المستحق بموجب هذا الإصدار هو ‬3.441 مليارات درهم.

وأكد المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن آل صالح، أن "عملية شراء السندات هي جزء من خطة دائرة المالية لإدارة برنامج الصكوك والسندات المصدرة من قبل حكومة دبي، وهي تعكس مدى الشفافية والصدقية والثقة المتبادلة التي تتسم بها علاقات التعاون التي تجمع الحكومة بشركائها من المستثمرين".