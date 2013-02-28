"سوديك" المصرية تتحول إلى الربحية بعد خسائر 2011

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إحدى شركات التنمية العقارية في مصر يوم الأربعاء إنها سجلت أرباحاً صافية قدرها 257 مليون جنيه مصري (38.1 مليون دولار) في عام 2012 بعدما منيت بخسارة صافية في العام السابق.

وقالت سوديك في بيان إن صافي أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2012 بلغ 125 مليون جنيه ولم تذكر رقماً للمقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.

وقال البيان إن الشركة حققت مبيعات متعاقدا عليها قيمتها 347 مليون جنيه في الربع الأخير من عام 2012 وإن إجمالي إيراداتها بلغ 564 مليون جنيه في الفترة نفسها.