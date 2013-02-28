75 مليون سعودي يسافرون عبر مطارات المملكة سنوياً

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في "هيئة الطيران المدني" خالد الخيبري، عن نمو عدد المسافرين السعوديين داخلياً وخارجياً عبر مطارات المملكة وصل إلى 75 مليون مسافر سنوياً، منوهاً إلى أن هذا النمو تزامن مع تشغيل الرحلات الدولية في سبعة مطارات كانت مخصصة للرحلات الداخلية فقط، آخرها مطار الطائف الذي بدأت رحلاته الأسبوع الماضي عن طريق شركة "ناس للطيران".

وأشار الخيبري وفقاً لصحيفة "الشرق"، إلى أن مجموع الرحلات الدولية من هذه المطارات بلغ 350 رحلة أسبوعياً إلى كلٍّ من الشارقة، الكويت، دبي، القاهرة والإسكندرية، وإسطنبول.

وأشار الخيبري إلى حزمة من المشاريع التي تعمل عليها هيئة الطيران المدني حالياً، تشمل تحديثاً جذرياً وتوسعة للأقسام الداخلية للمطارات القائمة حالياً، وقال: "من هذه المشاريع مشروع مطار الملك خالد في الرياض وتوسعته بكلفة 25 مليون ريال للمرحلة الأولى، ومشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة"، مشيراً إلى مشاريع التحديث الجذري السابقة لكلٍّ من مطار تبوك الذي يستوعب مليوناً و400 ألف مسافر، ونجران الذي يستوعب 1.5 مليون مسافر.