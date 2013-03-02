179 مليار يورو حجم الأموال الهاربة من إسبانيا في 2012

ذكرت تقارير اقتصادية أن هروب رؤوس الأموال من إسبانيا التي تعاني أزمة اقتصادية، إلى دول أخرى، سجل في العام 2012 زيادة بلغت 2.5 في المئة مقارنة بالعام 2011.

وأوضحت معطيات وبيانات صادرة عن البنك المركزي الإسباني أن حوالي 179.2 مليار يورو خرجت من إسبانيا في العام 2012، بينما كان هذا الرقم 73.4 مليار يورو في العام 2011.

ويأتي هروب رؤوس الأموال من الأسواق الإسبانية، بسبب حالة عدم الثقة والمخاوف التي تولدت لدى المستثمرين الأجانب، نتيجة الضبابية وعدم الوضوح التي تكتنف مستقبل الاقتصاد في البلاد.

ولفتت تلك التقارير إلى أن هروب رؤوس الأموال من إسبانيا بدا أكثر وضوحا في الفترة من يناير 2012، وحتى أغسطس من العام ذاته، موضحة أن شهر مارس وحده من ذلك العام شهد هروب 66 مليار يورو من رؤوس الأموال.

هذا في حين شهد ديسمبر الماضي خروج حوالي 32 مليارا و454 مليون يورو، بحسب الأرقام التي أوردتها تلك التقارير، مبينة أن الشهر ذاته شهد كذلك دخول 18 مليارا و676 مليون يورو من رؤوس الأموال.

