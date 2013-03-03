مصر.. الدولار يحلق بالسوق السوداء‏ ومطالب بتدخل "المركزي"

سيطرت حالة من الارتباك والتذبذب على أسعار الدولار في السوق المصرية، خلال الأيام الماضية بالسوق غير الرسمية‏ "السوداء",‏ فبعدما قفزت أسعاره إلى مستويات قياسية‏,‏ مسجلة ‏7.40‏ جنيه يوم الأربعاء الماضي‏,‏ وسرعان ما هبطت إلى 7.20 جنيه في تعاملات أمس, دون أي أسباب أو مبررات معلومة, ليظل الغموض مسيطرا على مستقبل أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة، فيما تتعالى الأصوات بضرورة تدخل البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف.

وسجلت الأسعار الرسمية للدولار بشركات الصرافة أمس 6.74 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع, وسط تعاملات ضعيفة للغاية بسبب عطلة البنوك الأسبوعية, وعزوف المتعاملين عن التعامل مع السوق الرسمية.

وأكد رئيس شعبة شركات الصرافة محمد الأبيض في تصريحات لصحيفة الأهرام أن السوق شهد خلال الأسبوع الماضي طلبات غير عادية على الدولار, ساهمت في ارتفاع أسعاره بالسوق غير الرسمية لنحو 7.40 جنيه, موضحا أن المعروض منه لا يكفي حجم الطلب عليه, وهناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب, أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المبرر.

وأضاف أن ما يحدث أمر طبيعي في ضوء تراجع الموارد الدولارية, والتكالب على شراء الدولار, وعدم استقرار الأوضاع السياسية, مشيرا إلى هذا الوضع الدولاري لن يستمر كثيرا, ولن يستمر في الصعود إلى ما لا نهاية, وبالتأكيد سيتوقف عند رقم معين, بعدما يري من يجري وراء شرائه بهذه الأسعار المرتفعة سواء كان مستوردا أو مستثمرا، مشيراً إلى أن هذا سيزيد من التكلفة وبالتالي لن يكون مربحا بالنسبة له.

وأوضح الأبيض أن حالة التذبذب والصدمات المتكررة في أسعار الدولار ستظل كما هي, لحين توافر الموارد وعودة السياحة وانتعاش حركة الصادرات وعودة الاستثمار الأجنبي لمصر.

وقال عماد جمال الدين مسؤول إحدى شركات الصرافة أن الوضع ما زال سيئا بالنسبة للتعاملات علي الدولار, ولابد من السيطرة علي هذا الوضع, من خلال ضخ مبالغ من الدولار لسد هذه الفجوة بالسوق, وإيقاف التلاعب على الدولار بالسوق غير الرسمية, مشيرا إلى أن السوق في حالة ترقب لحكم 9 مارس في قضية بورسعيد, وما قد يصاحب ذلك من تداعيات.

ودعا جمال الدين إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لكبح جماح الدولار, خاصة أن الشهر المقبل عادة ما يشهد قيام بعض البنوك بتحويل جزء من أرباحها للبنوك الأم خارج مصر, وبالتالي سيؤثر على وفرة الدولار بالسوق, مشيرا إلى أن بعض البنوك بدأت تنافس شركات الصرافة في شراء الدولار.

وأوضح أنه بالنسبة للأسعار الرسمية للعملات فقد سجل اليورو أمس 8.74 جنيه للشراء و9.07 جنيه للبيع, كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 10.12 جنيه للشراء و10.46 جنيه للبيع, والفرنك السويسري 13,7 جنيه للشراء و7.40 جنيه للبيع, والدولار الأسترالي 6.85 جنيه للشراء و7.08 جنيه للبيع, أما الدولار الكندي فقد سجل 6.55 جنيه للشراء و6.82 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية فقد بلغ سعر الريال السعودي 1.7935 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع, والدينار الكويتي 23.50 جنيه للبيع و24.37 جنيه للبيع.

