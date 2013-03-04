السعودية.. 48% من منشآت برنامج "نطاقات" تقع في النطاق الأحمر

كشفت مصادر مطلعة أن 48 في المئة من إجمالي عدد المنشآت التي طُبق عليها برنامج نطاقات من وزارة العمل السعودية واقعة في النطاق الأحمر بواقع

120.6 ألف منشأة خلال مطلع عام 2012، من إجمالي 248.8 ألف منشأة طُبق عليها البرنامج. فيما سكنت 80347 منشأة النطاق الأخضر خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت المصادر لصحيفة الحياة أن 19 شركة عملاقة وقعت ضمن النطاق الأحمر، من أصل 749 شركة عملاقة في المملكة، وأن 265 منشأة كبيرة تقبع في النطاق الأحمر للفترة ذاتها، بينما نالت 1843 منشأة كبيرة اللون الأخضر في البرنامج في الفترة نفسها، مشيراً إلى أن 113 ألف منشأة صغيرة ظلت في النطاق الأحمر منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2012، بينما حظيت 66890 منشأة صغيرة باللون الأخضر ضمن البرنامج للفترة نفسها.

ولفت إلى أن 6757 منشأة متوسطة لازمت النطاق الأحمر، بينما نالت 11014 منشأة متوسطة اللون الأخضر، وأن 34617 منشأة صغيرة وقعت في النطاق الأصفر، بينما وقعت 5058 منشأة متوسطة في اللون ذاته، و624 منشأة كبيرة، و42 منشأة عملاقة في اللون الأصفر للفترة نفسها.

وأشارت إلى أن عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأحمر العاملة في منطقة الرياض 24046 منشأة، و3427 منشأة متوسطة، و113 منشأة كبيرة، وثلاث منشآت عملاقة في النطاق الأحمر في المنطقة، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأخضر في المنطقة ذاتها 17290 منشأة صغيرة، و3608 منشآت متوسطة، و448 منشأة كبيرة، و138 منشأة عملاقة، بينما بلغ عدد المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في المنطقة 8629 منشأة صغيرة، و1685 منشأة متوسطة، و206 منشآت كبيرة، و20 منشأة عملاقة.

وأضاف أن عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأحمر العاملة في منطقة مكة المكرمة 21630 منشأة، و2097 منشأة متوسطة، و54 منشأة كبيرة، وسبع منشآت عملاقة في النطاق الأحمر بالمنطقة، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأخضر في المنطقة ذاتها 12240 منشأة صغيرة، و2680 منشأة متوسطة، و521 منشأة كبيرة، و125 منشأة عملاقة.

وبلغ عدد المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في المنطقة 7294 منشأة صغيرة، و1223 منشأة متوسطة، و199 منشأة كبيرة، و10 منشآت عملاقة، لافتاً إلى أن عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأحمر العاملة في منطقة المدينة المنورة 6149 منشأة، و316 منشأة متوسطة، و16 منشأة كبيرة بالنطاق الأحمر في المنطقة، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة الواقعة بالنطاق الأخضر في المنطقة ذاتها 3681 منشأة صغيرة، و488 منشأة متوسطة، و143 منشأة كبيرة، و27 منشأة عملاقة، بينما بلغ عدد المنشآت الواقعة بالنطاق الأصفر في المنطقة 2058 منشأة صغيرة، و253 منشأة متوسطة، و26 منشأة كبيرة، وثلاث منشآت عملاقة.

وأشار إلى أن عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأحمر العاملة في منطقة القصيم 11899 منشأة، و365 منشأة متوسطة، و19 منشأة كبيرة في النطاق الأحمر في المنطقة، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأخضر في المنطقة ذاتها 4853 منشأة صغيرة، و539 منشأة متوسطة، و73 منشأة كبيرة، و27 منشأة عملاقة، بينما بلغ عدد المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في المنطقة 2341 منشأة صغيرة، و348 منشأة متوسطة، و19 منشأة كبيرة، ومنشأتين عملاقتين.

وبلغ عدد المنشآت الصغيرة الواقعة بالنطاق الأحمر العاملة في المنطقة الشرقية 20975 منشأة، و869 منشأة متوسطة، و38 منشأة كبيرة، وثلاث منشآت عملاقة بالنطاق الأحمر في المنطقة، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأخضر في المنطقة ذاتها 12892 منشأة صغيرة، و2390 منشأة متوسطة، و468 منشأة كبيرة، و121 منشأة عملاقة، بينما بلغ عدد المنشآت الواقعة بالنطاق الأصفر في المنطقة 5103 منشأة صغيرة، و985 منشأة متوسطة، و113 منشأة كبيرة، وخمس منشآت عملاقة.

ولفتت المصادر إلى أن عدد المنشآت الصغيرة الواقعة بالنطاق الأحمر العاملة في منطقة عسير 9676 منشأة، و213 منشأة متوسطة، وثماني منشآت كبيرة، ومنشأة واحدة عملاقة بالنطاق الأحمر في المنطقة، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة الواقعة بالنطاق الأخضر في المنطقة ذاتها 5098 منشأة صغيرة، و523 منشأة متوسطة، و91 منشأة كبيرة، و22 منشأة عملاقة، بينما بلغ عدد المنشآت الواقعة بالنطاق الأصفر في المنطقة 3344 منشأة صغيرة، و213 منشأة متوسطة، و33 منشأة كبيرة، ومنشأة واحدة عملاقة.

