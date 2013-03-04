مصر تمنع رجلي الأعمال أنسي وناصف ساويرس من السفر

قال مصدر قضائي مسؤول، إن النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، أصدر قرارا بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للإنشاءت والصناعة"، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأوضح المصدر في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الأحد أن قرار النائب العام بهذا الشأن يأتي في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدينج إلى شركة لافارج الفرنسية، والتي حققت أرباحاً لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه.

من جهته قال رجل الأعمال ناصف ساويرس، رئيس مجلس والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إنه لم يتلق إخطاراً رسمياً بما تم نشره حول وضعه وأنسى ساويرس على قائمة الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وقال ساويرس، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" من لندن، إنه وشركته لم يتم إخطارهما بشكل رسمي بما تم نشره على لسان مصدر قضائي، مؤكداً أنه في انتظار معلومات رسمية حتى يتم التعامل معها.

وأكد الدكتور هاني سرى الدين، محامي شركة أوراسكوم للإنشاء، أنه فوجئ بما تم نشره عن قرار بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاءت والصناعة، وناصف أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأشار سرى الدين إلى أن "المفاوضات فيما يخص الضرائب مستحقة عليهما عن أرباح صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدينج إلى شركة لافارج الفرنسية، كانت مستمرة، ولا يوجد ما يوحي بالتوصل إلى طريق مسدود في المفاوضات.

