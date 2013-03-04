"إعمار تركيا" تطلق المبيعات في مشروع العنوان رزيدنس إسطنبول

أعلنت "إعمار تركيا"، التابعة لشركة "إعمار العقارية"، عن إتاحة الفرصة أمام قاطني دول مجلس التعاون الخليجي لشراء وحداتها السكنية متكاملة الخدمات من فئة الخمس نجوم ضمن مشروعها الرئيسي الفاخر "إعمار سكوير" الكائن في مدينة اسطنبول، وذلك اعتباراً من 9 مارس 2013 في دبي مع فتح باب التسجيل عبر الانترنت ابتداء من 6 مارس 2013. وفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه.

ويعتبر مجمّع "العنوان رزيدنس إعمار سكوير اسطنبول" السكني من المكونات المميزة لثاني مشاريع "إعمار تركيا" الكبرى في البلاد والممتد على مساحة 66 ألف متر مربع في مقاطعة جامليكا، ويقدم فرصة استثنائية للعملاء في منطقة الخليج للاستثمار في السوق التركية الواعدة.

ويرسي "العنوان رزيدنس إعمار سكوير اسطنبول" معايير جديدة ضمن قطاع الشقق السكنية متكاملة الخدمات في تركيا؛ وستتولى إدارته "العنوان للفنادق والمنتجعات"، المجموعة الفندقية العالمية الرائدة التي تملكها وتديرها "إعمار".

ومن المقرر أن يضم مشروع "إعمار سكوير" عموماً ما يزيد على ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق "العنوان" من فئة الخمس نجوم والذي سيضم 180 غرفةً، ومركز للتسوق، وبذلك يكون واحداً من أضخم المشاريع العقارية المتكاملة في تركيا.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، "يعد ‘إعمار سكوير’ في تركيا أحد مشاريعنا المرموقة التي تضفي بعداً جديداً على أساليب الحياة العصرية في البلاد. ويسلط هذا المشروع الضوء على نهجنا المتميز في تطوير مجمعات متكاملة بالاستناد إلى المعايير الرفيعة التي أرستها الشركة بعد تسليم الوحدات السكنية لمشروع "توسكان فالي" الرائد في اسطنبول".

وأضاف العبار "يعتبر العنوان رزيدنس إعمار سكوير اسطنبول باكورة مشاريعنا الخاصة بالشقق الفندقية في تركيا. وستشكل الشقق الفاخرة لهذا المشروع الخيار لأمثل للزوار الخليجيين في ظل الزخم القوي الذي تشهده الروابط الاستثمارية والسياحية بين دول منطقة الخليج وتركيا، ناهيك عن الخطط الموضوعة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين هاتين الكتلتين الاقتصاديتين الكبيرتين".

ومن المقرر استكمال إنجاز المجمع خلال عام 2015 مع المحافظة على معايير التصميم والتشطيب التي لطالما اتسمت بها مشاريع "إعمار".

ويقع مشروع "إعمار سكوير" في إحدى المناطق الرئيسية بقلب مدينة اسطنبول في موقع حيوية على مقربة من أهم الطرق الرئيسية للمدينة، وفي منطقة قريبة جداً من شارع "بغداد" ومضيق البوسفور والجسور؛ وهو يبعد مسافة 4 كيلومتر فقط عن شارع "بغداد"، و11 كيلو متر عن ميدان "تقسيم"، و25 كيلو متر عن مطار "صبيحة كوكجن"، و900 متر عن أقرب محطة مترو.

ويسهم مشروع "العنوان ريزيدنس إعمار سكوير اسطنبول" في توفير قيمة استثمارية قوية للمستثمرين الخليجيين مع تنامي دور منطقة الخليج العربي كواحدة من أسرع الأسواق نمواً في عدد سياحها المتوافدين إلى تركيا، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد السياح القادمين إلى البلاد بنسبة تزيد على 370% من دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 600% من دولة قطر.