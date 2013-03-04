كيري: الولايات المتحدة تقدم 190 مليون دولار لدعم ميزانية مصر

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستقدم لمصر 190 مليون دولار لدعم الميزانية الحكومية.

وقال كيري في بيان إثر اجتماعه بالرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة، إن واشنطن تقدم المساعدة في ضوء تأكيدات مرسي بأنه "ينوي استكمال العملية القائمة مع صندوق النقد".

وذكر البيان، أن "الولايات المتحدة ستقدم أول 190 مليون دولار أمريكي من أصل 450 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية في إطار مساعي حميدة لتشجيع الإصلاح".

وتقول مصر إنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار، كان قد اتفق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن تقرر تجميده بناء على طلب من القاهرة في أعقاب اضطرابات.