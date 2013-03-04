ماكدونالدز تخطط لزيادة مطاعمها بالخليج لـ585 مطعماً في 2015

تسعى سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية إلى التوسع في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنوي زيادة عدد مطاعمها في الخليج إلى 550 مطعماً بنهاية عام 2015 من 369 مطعم حالياً.

وتقدّر الحصة السوقية لـ"ماكدونالدز" في المنطقة بنحو 35% من قطاع مطاعم الخدمة السريعة، بحسب الشركة.

يُذكر أن "ماكدونالدز" بدأت العمل في المنطقة قبل 20 عاماً في مدينة الرياض، وقد وصلت مبيعاتها في الخليج العام الماضي إلى 750 مليون دولار وهي توفر 10 آلاف فرصة عمل.

وفي لقاء مع "العربية"، قال المدير الإقليمي لـ"ماكدونالدز الشرق الأوسط" يوسف عبدالغني، "إن سوق الشرق الأوسط واعدة، وهناك تهافت من الشركات العالمية على المنطقة للاستفادة من هذا السوق"، مشيراً إلى أن (ماكدونالدز) بدأت أعمالها في المنطقة بأول فرع في العاصمة السعودية الرياض عام 1993، ثم بدأت التوسع بشكل كبير ليصل إجمالي فرع الشركة بالمنطقة إلى نحو 369 مطعماً وهناك خطة طموحة لزيادة عدد الفروع إلى 550 مطعماً حتى عام 2015".

وأشار عبدالغني إلى أن استراتيجية الشركة تركز على احتياجات المستهلك وتلبيتها بالشكل المطلوب، والتطور والنمو مع هذه الاحتياجات، مضيفاً أن الشركة تعتمد على ثلاث قواعد أساسية، تتمثل في تطوير قائمة الأطعمة والمشروبات بشكل مستمر، والتحسين المتواصل لمستوى الجودة، وكذلك معرفة احتياجات المستهلك والوصول إلى تلبيتها بكل الطرق الممكنة.

وقال إن "ماكدونالدز" ستطلق مبادرة قريباً لطباعة جدول للمحتوى الغذائي يشمل خمس قيم غذائية على جميع منتجاتها.

وأكد عبدالغني أن جميع منتجات الشركة بعيدة تماماً عن أزمة لحوم الخيول التي أثيرت في أوروبا مؤخراً، مضيفاً أن جميع اللحوم في منتجاتنا هي من اللحم البقري الخالص، ونحن بعيدين تماماً عن هذه المشكلة، في ظل اعتمادنا على موردين على أعلى مستوى من الثقة والجودة والسلامة.