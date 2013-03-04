مقترح بزيادة الجمارك على بعض السلع يشعل غضب التجار في مصر

قال "اتحاد الغرف التجارية" في مصر "إنه بالرغم من تأخر تعافي الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة وتأخر اتفاقية صندوق النقد، والذي سيستمر لحين استقرار الوضع السياسي والأمني، إلا أن هناك أصواتاً مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها".

وأضاف الاتحاد في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: "خرجت لنا الحكومة وأصوات تنادي بمقترح لزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع، ما سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيليها زيادة لأسعار المنتجات المحلية، كما حدث في الشهر الماضي في الحديد والسكر، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقى اللوم على "التجار الجشعين".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة وأصوات أخرى تستند لأرقام مغلوطة ومبالغ فيها، تنادي بزيادة الرسوم الجمركية على ما سمّته السلع الاستفزازية، وهي بذلك تضرب ما بقي من الصناعة والسياحة في مقتل".

وأضاف "تناست تلك الأصوات أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لن يطبق عليها أي زيادة بالجمارك أساساً، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محلياً، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية".

وأكد البيان ضرورة عدم التحدث عن الاستيراد كرقم مطلق ولكن يجب تحليله بشكل علمي يتفق مع النظرة الشاملة، حيث تتوزع الواردات على سلع استثمارية (معدات وآلات) بقيمة 7.88 مليار دولار بنسبة 14.8% من إجمالي الواردات، ومواد خام للصناعة 6.65 مليار، بنسبة 12.5%، والسلع الوسيطة للصناعة 21 مليار، بنسبة 39.6%، ويمثل الوقود نحو 10.5% بقيمة 5.55 مليار، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 9 مليارات بنسبة 16,9%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 5.4% بقيمة 2.85 مليار.

كما أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وهي 9 مليارات دولار، هي واردات لا غنى عنها ولا تنتج محلياً، مثل الأدوية (657 مليوناً) والأمصال واللقاحات (908 ملايين) والعديد من المواد الغذائية مثل القمح (1743 مليوناً) والذرة (993 مليوناً) واللحوم (633 مليوناً) وفول الصويا (561) والالبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليوناً) والأسماك (329 مليوناً) والشاي (175 مليوناً) والفول (151 مليوناً) وغيرها.