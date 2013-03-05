السودان: 20 شركة جديدة تبدأ إنتاج الذهب هذا العام

قال وزير المعادن السوداني إن بلاده تتوقع أن تبدأ اكثرمن 20 شركة انتاج الذهب هذا العام وستخصص مزيدا من الأراضي للمستثمرين من أجل التنقيب عن المعادن.



ومنح السودان تراخيص لنحو 100 شركة للبحث عن الذهب وانتاجه معسعيه لتعزيز انتاج المعادن لتوفير موارد جديدة للدخل والعملةالصعبة اللازمة لتمويل الواردات، بحسب وكالة رزيترز للأنباء.



وأصبح الذهب أحد اكبر المنتجات التصديرية للسودان وحل جزئيامحل إيرادات النفط التي كانت تشكل اكثر من 50 في المئة من ايراداتالدولة حتى 2011 عندما انفصل جنوب السودان آخذا معه معظم احتياطياتالنفط.



ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن وزير المعادن كمال عبد اللطيفقوله إن 20 شركة إجمالا ستبدأ انتاج الذهب في 2013، بعد اكمالدراسات التنقيب. واضاف أن 13 شركة فقط حتى الآن بلغت مرحلةالانتاج.



وتستهدف الحكومة انتاج نحو 50 طنا من الذهب في 2013، بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار.



وقال عبد اللطيف إن الحكومة ستخصص ستة مناطق أخرى للمستثمرين للتنقيب عن المعادن شمالي العاصمة الخرطوم وفي جنوب كردوفان على الحدود مع جنوب السودان.