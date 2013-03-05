بنك قطري: أنظمة التمويل السعودية مغرية للاعبين كبار بالخليج

أعلن مسؤول رفيع في بنك قطري بدء محادثات مع جهات رسمية وخاصة في السعودية، لترتيب دخوله في سوق التمويل العقاري، مؤكداً أن الأشهر المقبلة ستشهد دخول مصارف قطرية وخليجية ولاعبين كبارا في قطاع المال والأعمال إلى القطاع العقاري.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار عبد الله المري ''بدأنا رسمياً بترتيب إجراءات دخولنا للسوق السعودية مع الجهات ذات العلاقة''، مشيرا إلى أن إقرار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري ستسهم في تحفيز المصارف وبيوت المال على الدخول في هذا القطاع، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقال المري على هامش لقائه بالصحافيين خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة المصرف في مدينة الدمام برئاسته إن ثمة فرص واعدة في مجال العقار في السعودية خصوصا في المنطقة الشرقية، وأضاف أن التركيز على المنطقة الشرقية قد يكون لمحاذاتها لقطر، إلى جانب ثلاثة دول خليجية أخرى.

وتابع المري أن المصرف لديه أرقام توضح مدى الطلب المتزايد على العقار والوحدات السكنية في السعودية، وقد دفعته إلى التفكير الجيد بالدخول بشكل قوي، رافضا الإفصاح عن حجم التمويل الذين سيضخونه في السوق السعودية، مؤكدا أن ذلك سابق لأوانه وأن الأرقام النهائية تحتاج لدراسة متمعنة للسوق واحتياجاته.

