"زين - العراق" تتجه للتوسع وتستهدف زيادة إيرادات تفوق 10%

كشفت شركة الاتصالات "زين - العراق" التابعة لمجموعة "زين - الكويت" في تصريحات خاصة لـ"العربية" عن خططها لتوسيع وتطوير شبكتها في العراق، مؤكدة أنها تستهدف زيادة عدد المشتركين والإيرادات بما يفوق 10%، كما أنها تتطلع لزيادة القوة العاملة بواقع 5% خلال السنتين القادمتين.

كما أكد وائل غنايم، رئيس الإدارة المالية والتشغيلية لـ"زين - العراق" في لقاء خاص مع "العربية" على هامش معرض برشلونة للاتصالات، أن الشركة في المراحل النهائية من التحول لشركة "مساهمة عامة"، تمهيداً لإدراج أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية في طرح أولي من المتوقع أن يتم خلال العام الحالي.

وحول خطة الشركة الاستثمارية قال: "استثمرنا أكثر من ٢٠٠ مليون دولار في توسيع وتطوير الشبكة في العراق في 2012، ونخطط أن نستثمر ما يقارب ١٥% من الإيرادات في العام الحالي 2013 لتوسيع وتطوير الشبكة".

وكشف غنايم أن "زين العراق" تعتبر أكبر مشغل ضمن "مجموعة زين الكويتية"، قائلاً "زين العراق أكبر مساهم في نتائج المجموعة"، مشيراً إلى أن زين العراق ساهمت بـ37.7% من إجمالي إيرادات المجموعة، و46.6% من الأرباح الصافية، و 32.2% من المشتركيين.

يذكر أن زين العراق حققت ارتفاعاً قدره 6% في إيراداتها للعام 2012 لتصل الأرباح الصافية إلى 369 مليون دولار.

وقال غنايم إن هذه البيانات أفضل دليل على الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها زين العراق نظراً لحجم الإيرادات الذي تمثله مقارنة بعدد المشتركين، حيث قال "نسبة المشتركين هي ٣٢%، لكن مساهمتنا من الأرباح هي ٤٦.٦%، هذا يعطي مؤشراً على مدى كفاءة الأداء في الوحدة العراقية من مجموعة زين".

ولفت غنايم إلى أن زين العراق تمكنت من تحقيق هذه الكفاءة التشغيلية على الرغم من التحديات في السوق العراقي، قائلاً "نتمتع بكفاءة تشغيلية رغم الظروف غير العادية التي نعمل فيها في العراق، وهذا شيء إيجابي".

وأوضح غنايم أن زين العراق تعتبر من أكبر الشركات الخاصة العاملة في العراق من حيث الإيرادات بعد الشركات النفطية وإن ذلك مؤشراً إيجابياً عن الفرص المتاحة للشركات في السوق العراقي، قائلاً "هذا يعطي رسالة حول مدى جاذبية السوق في العراق للاستثمار، ويجب أن يهتم المستثمرون بذلك كثيراً"، مضيفاً "صحيح هناك مخاطر في العراق، ولكن من الناحية المالية فالاستثمار في العراق مجد جداً بناء على الأرقام التي نراها".

وفي سياق متصل، قال غنايم إن الشركة تستهدف زيادة تفوق 10% في عدد المشتركين والإيرادات، وإنها تتطلع من خلال ميزانيتها الحالية لزيادة القوة العاملة بواقع 5% على مدار العامين المقبلين. يذكر أن عدد العاملين في زين العراق 3000 موظف، وأن 99% من العاملين هم من الكادر العراقي.

هذا ويرى غنايم فرصاً واعدة في إقليم كردستان شمال العراق، حيث يستهدف زيادة الحصة السوقية إلى نحو 20% على مدار العامين القادمين.

وقال غنايم "نستحوذ على أكثر من ٥٠% من الحصة السوقية في العراق، وحصتنا السوقية في كردستان لا تتناسب مع حجم حصتنا في باقي العراق، وهذه فرصة هائلة"، مضيفاً "إحدى خططنا لنمو الإيرادات والحفاظ على حصتنا في السوق هي الدخول إلى إقليم كردستان".

كما أوضح غنايم أنه بحسب المقاييس العالمية، عندما يدخل مشغل ثالث إلى سوق اتصالات، عادة يحصل على حصة تتراوح بين ١٠ و٢٠% في غضون عامين، وباعتبار "زين العراق" المشغل الثالث في إقليم كردستان فإن الشركة تستهدف حصة سوقية تصل إلى 20%.

وعلى صعيد الطرح الأولي المرتقب، قال غنايم "هدفنا هو إتمام عملية الطرح في أقرب فرصة ممكنة من السنة الحالية"، مؤكداً أنه يتوقع أن "تكون الأسهم جذابة جداً للمستثمرين ويكون عليها طلب قوي جداً".

كما أوضح أن الشركة بصدد الاطلاع على النطاق السعري، وعدد الأسهم التي ستطرح للبيع في السوق، وأن بنوك NBK Capital و BNP Paribas و Citi Bank تقوم بتقديم الخدمات الاستشارية للطرح.

يذكر أنه بموجب الرخصة الموقعة بين "زين العراق" وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يجب أن تطرح الشركة 25% على الأقل من أسهمها للمستثمرين الجدد، كما أن عملية الطرح كان من المتوقع أن تتم في شهر أغسطس/آب من عام 2011، ولكن الإجراءات القانونية استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً، بحسب ما صرح به رئيس الإدارة المالية والتشغيلية.

على صعيد آخر، قال غنايم إن الشركة خصصت جزءاً من استثماراتها المستقبلية لتطوير شبكتها في العراق لضمان استعدادها لتوفير خدمات الجيل الثالث عندما تتم الموافقة على منح ترددات الجيل الثالث من هيئة الإعلام والاتصالات، وهي السلطة التنظيمية في العراق.

يذكر أن خدمة الجيل الثالث غير متوافرة في العراق، لأن حزمة الترددات لم تمنح بعد، كما أن انتشار خدمات المعلومات لا يزال محدوداً، وبحسب غنايم سيزيد تخصيص الترددات من حجم النمو والفرص المتاحة في مجال الخدمات الرقمية.

وأكد غنايم "نحن كشركة نسعى أن نكون جاهزين حال تخصيص الترددات، وأن نقدم أفضل وأحدث الخدمات المتوافرة على شبكة الجيل الثالث وبمستوى عالمي".

