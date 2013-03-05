"معوّض للمجوهرات": تعتزم افتتاح فرعين جديدين بالخليج في 2013

تعتزم "دار معوّض للمجوهرات"، افتتاح فرعين جديدين للمجموعة في كل من الرياض، وأبوظبي، بالإضافة إلى نقل المقر الرئيسي للمجموعة في العاصمة السعودية من مكانه الحالي إلى مقر جديد، خلال العام الجاري، وفقاً لما قاله المؤتمن على قسم الألماس في "دار معوّض للمجوهرات" فراد معوّض.

وقال فراد في تصريحات على هامش حفل إطلاق أول مجموعاتها من الساعات الفاخرة التي تحمل توقيع "دار معوض" اليوم في دبي، "إن الفروع الجديدة سيتم افتتاحها خلال 4 شهور"، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعتبر أهم أسواق المجموعة في المنطقة، وتستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات الشركة في المنطقة".

وتمتلك "دار معوض" حالياً نحو 16 منفذ بيع بالتجزئة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط، إلى جانب منشآت التصنيع في مناطق آسيا-الهادئ وسويسرا (للمجوهرات والساعات على التوالي).

وأوضح فراد معوّض، أن "دار معوض" تركز حالياً على منطقة الخليج بكاملها، لأنها تعتبر من أهم الأسواق بالنسبة للمجموعة على مستوى العالم، وتحقق الشركة فيها نمواً متزايداً بشكل متواصل مع افتتاح فروع جديدة في دول الخليج".

وأشار معوّض إلى أن قطاع الساعات يشكل نحو 30% من إجمالي إيرادات "دار معوّض للمجوهرات"، مقابل 50% لمبيعات المجوهرات، فيما يشكل قطاع الألماس 20% من نشاط الشركة.

وكشفت "دار معوّض للمجوهرات"، اليوم في دبي عن أول مجموعاتها من الساعات السويسرية الفاخرة التي تحمل توقيع "معوّض" وتشمل مجموعة من ساعات كرونوغراف المميزة "چِراند إليبس" Grande Ellipse، إلى جانب "لاچِريف" La Griffe، وهي مجموعة من ساعات نسائية ذات حركة كوارتز سويسرية. تجمع ساعات المعصم الفخمة هذه ما بين التميّز والاعتناء بأدق التفاصيل في جميع منتجات "معوّض"، والخبرة والحرفية العالية في صناعة الساعات لدى خبراء معوّض العاملين في معامل الدار في سويسرا في منطقتي لي برولو، وكاروج.

وقد حضر حفل إطلاق مجموعة الساعات الجديدة الشركاء المؤتمنون على العلامة التجارية، فراد وآلان وباسكال معوّض.

وقال آلان معوّض، الشريك المؤتمن على قطاع الساعات لدى "معوّض"، "تشهد الدار اليوم تحقيق إنجاز بارز جديد في تاريخها، حيث تسجّل علامة ’معوّض‘ التجارية دخولها الرسمي في قطاع الساعات الفاخرة. لقد عملت عائلتي على تصنيع الساعات تحت اسم ’روبيرجيه‘ لأكثر من 40 عاماً، ولكن مجموعتي الساعات چِراند إليبس Grande Ellipse و لاچِريفLa Griffe، ستكونان المجموعتين الوحيدتين اللتين ستحملان توقيع ’معوّض‘".

وأضاف آلان معوّض، "تستوحي هاتان المجموعتان تصاميمهما من التقاليد السويسرية العريقة في صناعة الساعات، وتمت صياغتهما بحرفية عالية في منشأة ’معوّض‘ في جينيف، بما يلبي الاحتياجات الخاصة والأذواق الراقية لعملائنا".