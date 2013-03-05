"نزاهة": نتلقَّى 90 بلاغاً يومياً عن حالات فساد في السعودية

قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، الدكتور عبدالله العبدالقادر، إن الهيئة تتلقى 2700 بلاغ شهرياً، بواقع 90 بلاغاً يومياً من مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف رئيس "نزاهة" أنه يتم فرز البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالبلاغات الخاصة بالهيئة، لافتاً إلى وجود بلاغات شخصية لا ينظر إليها.

وأكد أنه لا يمكن التشهير بالمفسدين، لأن التشهير عقوبة في حد ذاته، ولا يمكن التشهير إلا بحكم، كما أنه لا يمكن إصدار حكم بناء على بلاغ، محذراً من أن أي إساءة للمال العام بأي شكل من الأشكال سوف نتصدى لها، وفقاً لصحيفة "الشرق".

وحول عدم تدخل الهيئة في حماية المساهمين في سوق المال من تلاعب بعض الشركات، قال العبدالقادر: "سوق المال فيه مصالح كثيرة، ومصالح المواطنين كفلها النظام، ولكن إن وجد فساد مالي أو إساءة لاستخدام المال العام ومصالح المواطنين، أو تساهل إداري من أي جهة، سواء كانت هيئة سوق المال أو غيرها، فإن هيئة مكافحة الفساد تختص بذلك ولن تتوانى في محاسبتها".

