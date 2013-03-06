مستثمر سعودي يشتري يخت "ماجستي 135" بـ17 مليون دولار

كشف محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للقوارب "غلف كرافت" في لقاء له مع "العربية.نت"، أن مستثمراً سعودياً اشترى يختاً فاخراً بقيمة 17 مليون دولار العام الماضي. وذكر الشعالي على هامش معرض دبي العالمي للقوارب، أن زيادة الإقبال على اليخوت الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط عززت مكانة الشركة بين صدارة الشركات العالمية.

وأوضح أن 75% من عوائد الشركة سُجلت بفضل الإقبال المتزايد من دول مجلس التعاون الخليجي على شراء اليخوت الفاخرة من طراز "ماجستي"، وزيادة سعة الواجهات البحرية ورواج السياحة البحرية التي تحفز اقتناء هذا النوع من السلع

وأشار إلى أنه تم تسليم 25 "سوبر يخت" من "غلف كرافت" منذ أن باشرت الشركة أعمالها إلى الوقت الحالي.

وكشف الشعالي خلال اللقاء عن نية الشركة بناء السوبر يخت الجديد "ماجستي 155"، والذي سيستغرق إنجازه حتى عام 2015. ولفت إلى أن نجاح الشركة بتدشينها ليخت جديد من فئة "ماجستي 125" لهذا العام - وهو ثالث يخت ينتمي لثاني أكبر اليخوت في المجموعة - سيكون مصدر إلهام للمزيد من التصاميم الجديدة.

يشار إلى أن فريق العمل استلهم طراز اليخت الأنيق 125 من التصميم الخارجي لليخت الأكبر حجماً "ماجستي 135".

وقال إيروين بومباس، مدير العمليات في "غلف كرافت": "إن معرض دبي للقوارب يعد منصة مهمة لإطلاق منتجاتنا المحلية للأسواق العالمية، ولذلك حرصنا على أن يكون التدشين الجديد لـ"ماجستي 125" من خلال المعرض الحالي". وأضاف "سيتسنى لعملائنا معاينة اليخت عن قرب، والاطلاع على أحدث التجهيزات التي شملها الطراز الحديث. وقد حظي التصميم بإشادة عالمية خلال عرضه في معرضي "موناكو" و"كان" في 2012، ونتطلع هنا للقاء عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وتقديم خدماتنا لهم".

من جهة أخرى، ترى إليزابيث نايك، مسؤولة لدى شركة "كلاود سكيمت" لوساطة اليخوت في فرنسا، أن إقبال العملاء من الشرق الأوسط على شراء اليخوت الفاخرة في تزايد مستمر، ولذلك حرصت الشركة على التواجد والتواصل عن قرب مع عملائها في دبي خلال المعرض.

وأكدت رواج المنتجات الخليجية في الخارج وقدرتها على المنافسة من حيث السعر والخدمات، لكنها ترى أن الوقت كفيل باكتساب تلك الشركات المزيد من الخبرة ورفع مستويات الجودة.

وفي سياق متصل، أكد جيمس فرنانديس، مساعد رئيس فريق المطلوبات والمبيعات في بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك يقوم بمنح التسهيلات الائتمانية لعملائه لشراء اليخوت الصغيرة بنسبة مقتطعة من دخلهم على مدى 4 سنوات. وذكر أن عملاءه من دولة الإمارات بإمكانهم الحصول على امتيازات خاصة وتسهيلات على مدى 5 سنوات، والذي ساهم بشكل كبير في رواج وارتفاع مستويات البيع في المنطقة.