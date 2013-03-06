وزير الزراعة السعودي يتوقع وصول أسراب جراد أكثر الشهر المقبل

أكد وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن انتشار الجراد بشكل واسع يعد من بين أخطر الآفات الزراعية، مشيراً إلى وصول أسراب عديدة في الأسابيع الماضية إلى المملكة عبر البحر الأحمر، متوقعاً وصول مزيد خلال الشهر القادم.

وأعلن بالغنيم خلال مؤتمر صحافي على هامش اللقاء الزراعي الرابع الذي افتتحه الوزير البارحة، برعاية من أمير منطقة المدينة المنورة، استعداد المملكة للتعامل مع هذه الآفة الزراعية المتمثلة في الانتشار الواسع للجراد، مشيراً في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن السعودية من بين دول قليلة تملك إمكانات عالية لمكافحة الجراد، وهي تقدم دعماً مالياً عن طريق منظمة الزراعة العالمية "فاو" لمساعدة دول لا تملك الإمكانات الكافية لمكافحة الجراد.

وشرح وزير الزراعة السعودي آليات انتقال أسراب الجراد التي تنتشر على نطاق واسع يشمل أقاليم ودولاً عديدة، موضحاً أن هناك هيئة متخصصة من "فاو" لمكافحة الجراد والتنسيق بين الدول لمكافحة انتشاره، مشيراً إلى أن الجراد ينطلق ابتداءً من إفريقيا ويعتمد على اتجاه الرياح للاتجاه شرقاً أو غرباً.

ولفت إلى أن السودان يعاني منذ أشهر من أسراب الجراد، والإخوة هناك يبذلون جهوداً لمكافحته، ثم اتجه شمالاً إلى مصر حيث يكافحه الإخوة هناك، وفي الأسابيع القليلة الماضية وصلت أسراب عديدة إلى المملكة عبر البحر الأحمر، حيث تجد المكافحة اللازمة، وأولى وسائل مكافحته هي مراقبته، حيث تملك الوزارة إدارة عامة متخصصة للجراد مقرها في جدة، كما أن الفرق الميدانية تنتشر في كافة أنحاء المملكة مستخدمة وسائل متنوعة، من بينها طائرات الرش، حيث تم التعاقد مع شركة خاصة لمكافحة انتشار الجراد من خلال الرش عبر الطائرات.

وعاد الدكتور بالغنيم إلى أهمية عقد اللقاء الزراعي، بالتأكيد على ضرورة ترويج الأفكار والتجارب الناجحة في مجال الزراعة ونقل المعرفة بين المزارعين الذين حضروا بالمئات في اليوم الأول للملتقى الذي يستمر ليومين.

وجرى خلال حفل الافتتاح تدشين المعرض المصاحب للقاء الذي اشتمل على المعروضات الزراعية العضوية وغير العضوية التي تشتهر بها المنطقة.

