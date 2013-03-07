الجنيه المصري يخسر 27% من قيمته أمام عملات عربية

تواصلت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وشهدت العملات العربية أيضاً ارتفاعات قياسية مؤخراً، وتمكّنت من تحقيق مكاسب قياسية تتراوح ما بين 16 و27%، فقدها الجنيه المصري من قيمته خلال العامين الماضيين.

ومع شحّ المعروض من العملات العربية لدى شركات الصرافة، ارتفعت أسعارها في السوق السوداء، خاصة أن العرض لا يوازي حجم الطلب وهو ما يدفع الجنيه إلى مواصلة خسائره، حيث بدأت بعض شركات الصرافة ترفع لافتة لا يوجد أي عملات للبيع، في ظل تردد كثيرين للسؤال عن عملات عربية وأجنبية خاصة الدولار.

وخلال العامين الماضيين حقق الريال السعودي ارتفاعات قياسية، حيث أضاف نحو 0.37 جنيه على قيمته بما يعادل 27%، خسرها الجنيه المصري من قيمته، مرتفعاً من نحو 1.88 جنيه في مارس 2011 إلى نحو 1.95 جنيه خلال الفترة الحالية، وذلك في السوق السوداء، فيما يصل السعر الرسمي للريال والمعلن عنه في البنوك إلى نحو 1.88 جنيه وذلك في تعاملات امس.

وحقق الدرهم الإماراتي زيادة بنسبة 20% تعادل نحو 0.32 جنيه بعدما ارتفع من نحو 1.61 جنيه في مارس 2011 إلى نحو 1.93 جنيه في السوق السوداء اليوم، فيما يصل السعر الرسمي إلى نحو 1.88 جنيه في تعاملات البنوك أمس.

فيما حقق الدينار الكويتي زيادة بنسبة 16% تعادل 3.43 جنيه بعدما ارتفع سعر صرف الدينار من 21.37 جنيه في مارس 2011 إلى نحو 24.80 جنيه في السوق السوداء اليوم، أما السعر الرسمي المعلن لدى البنوك فيصل إلى 24.40 جنيه في تعاملات البنوك أمس.

وقال أسامة إبراهيم، موظف بشركة صرافة بالقاهرة، إن أزمة الدولار ألقت بظلالها على العملات الأخرى، ومع شح الدولار في السوق اتجه كثيرين إلى استبدال العملة المحلية بعملات أخرى ترتفع أسعارها كل يوم أمام انخفاض قيمة الجنيه، وذلك حفاظاً على السوقى الشرائية للمبالغ للمبالغ التي يحوزونها.

وأوضح أن الفترة قبل الماضية شهدت إقبالاً على اليورو ومع انخفاض المعروض منه في السوق، اتجهت الأنظار إلى الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي الذي يعد أقل حظاً من الريال والدرهم بسبب ارتفاع سعره، ومع زيادة الطلب على هذه العملات انخفض حجم المعروض منها في السوق ما ساهم في زيادة أسعارها بنسب توازي الارتفاعات التي حققها الدولار مقال الجنيه.

ولا يزال الدولار يثير أزمة حقيقة في مصر، حيث تمكن من أن يفقد الجنيه المصري نحو 1.59 جنيه خلال العامين الماضيين بنسبة زيادة تتجاوز 27% بعدما ارتفع من نحو 5.91 جنيه في مارس 2011 إلى نحو 7.50 جنيه في تعاملات السوق السوداء اليوم، فيما يبلغ سعره في السوق الرسمي نحو 6.73 جنيه في تعاملات البنوك أمس.

وكشف البنك المركزي المصري أمس الأول عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر واحد بقيمة 105 مليون دولار، ليبلغ في نهاية فبراير الماضي نحو 13.5 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في يناير الماضي.