"النواب" الأمريكي يوافق على تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لمواصلة تمويل وكالات الحكومة الاتحادية حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول في مسعى لتفادي توقف عملياتها في 27 مارس/آذار عندما ينتهي التمويل الحالي.



ووافق المجلس على المشروع بأغلبية 267 ضد 151 صوتاً.

ويعطي المشروع إدارة الرئيس باراك أوباما مرونة بشأن كيفية تنفيذ التخفيضات في برامج وزارة الدفاع المطلوبة في إطار استقطاعات تلقائية في الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع القادم مشروع قانون لتمكين الحكومة من مواصلة عملياتها للفترة الباقية من العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر. ومن المتوقع أن يعطي ذلك المشروع مرونة أوسع في تنفيذ تخفيضات الإنفاق التلقائية مقارنة بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.