صحيفة سعودية: "شل" لم تنسحب من مشروع الربع الخالي

أكد مسؤول سعودي أن شركة "رويال داتش شل" العالمية، لم تنسحب من مشروع مشترك للتنقيب عن الغاز في الربع الخالي، مشدداً على أن المحادثات مستمرة بين الجهات المسؤولة في السعودية مع شركة "شل" بهدف الوصول لاتفاق مناسب، حيث تصدرت أسعار الغاز المواضيع محل الخلاف بين وزارة البترول و"شل" العالمية.



وكانت "رويترز" قد نقلت أمس عن مصادر مطلعة في صناعة النفط، أنه من المتوقع أن تنسحب "رويال داتش شل" قريباً من مشروع مشترك يبحث عن الغاز منذ سنوات في الربع الخالي، بسبب خلافات على الشروط، وأن "شل" تريد الانسحاب بالفعل منذ فترة، وقررت الآن اتخاذ الخطوة لكنها لم تصبح رسمية بعد، بحسب صحيفة "الاقتصادية".



وقال المسؤول السعودي "إن علاقة وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية قوية ومتميزة مع شركة شل".

ونفى المسؤول السعودي صحة ما ذكرته "رويترز" عن توقف ثلاث شركات أجنبية على الأقل عن البحث عن مكامن ذات جدوى اقتصادية للغاز تحت الكثبان الرملية التي تغطي جنوب شرق المملكة، مؤكداً أن وزارة البترول لم تتلق رسمياً إلا انسحاب شركة واحدة فقط من المشروع، وهي شركة وريبسول" الإسبانية".



وقالت مصادر موثوقة "هناك خلافات بالفعل، وهي تتركز على التكلفة المرتفعة نسبياً وضعف العائد، حيث إن التسعيرة الرسمية لبيع الغاز في السعودية تعد منخفضة بحسب اعتقاد المستثمرين الأجانب الذين يرون أنها غير مقنعة، إذ تبيعه أرامكو بسعر 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهذا هو مكمن الخلاف الذي رأت فيه الشركات عدم وجود جدوى اقتصادية".