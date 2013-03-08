دراسة حكومية: 80% من المنتجات الكهربائية بالسعودية "مغشوشة"

كشفت دراسة سعودية رسمية أن 80% من المنتجات الكهربائية في السوق المحلية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها الشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة"، أن هذه النسبة التي وصفتها بـ"المقلقة للغاية"، تتسبب سنوياً في حوادث ماس كهربائي مميتة، تصل نسبتها لـ33% من إجمالي الحوادث التي تقع في المملكة، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد المدير الإقليمي الغربي في "مطابقة" الذراع المختبرية لمصلحة الجمارك السعودية، عادل الغامدي، أن أسواق المملكة بمدنها ومحافظاتها كافة، تعج بكميات هائلة من السلع والمنتجات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية بنسبة "مقلقة للغاية"، لامست سقف 80% من إجمالي المنتجات الكهربائية، لتكون بذلك قنابل موقوتة تزرع في المنازل والبنايات وتهدد حياة الجميع.

وأضاف الغامدي عبر ورقة عمل قدمها خلال جلسات "المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الحماية الفكرية"، الذي أقيم في الرياض، أن السوق السعودية مستهدفة من المتلاعبين والمتاجرين في المنتجات غير المطابقة لكبر حجمها، وانتعاش النشاط الاقتصادي، وزيادة عدد السكان، وكذلك تبني المملكة سياسة الاقتصاد الحر، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما جعل خسائر السوق السعودية جراء السلع المغشوشة والمقلدة تصل إلى 41 مليار ريال سنوياً.



وقال: "هذه الخسائر يشترك فيها التجار والمستهلكون، إلا أن خسائر وضرر المستهلكين أكبر، تتمثل في خسائر مادية عند الشراء، وخسائر صحية عند الاستخدام، وخسائر نفسية بعد الاستخدام، ويتساوى في ذلك جميع السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية".