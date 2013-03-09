محللون: تراجع تداولات الأسهم الإماراتية تصحيح "مطلوب"

أجمع محللون ماليون على أن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت الأسبوع الماضي حركة تصحيح قالوا إنها (مطلوبة) في أسعار الأسهم، بعد أن أظهرت المؤشرات الفنية أن هناك حالة إفراط في الشراء، حدثت خصوصاً في سوق دبي المالي.



وأكدوا أن كسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مستوى ‬3000 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي عن مستوى ‬1900 نقطة، أعطى إشارات سلبية من ناحية التحليل الفني، بأن السوق مقبل على فترة تراجع، ما جعل الأسواق تخسر نحو ‬5.27 مليارات درهم من قيمتها السوقية.



وقال المحللون إن الارتفاعات التي حدثت منذ بداية العام جعلت السوق يترقب شرارة تصحيح، بمعنى أنه كان ينتظر سبباً للانخفاض، وهو ما توافر بعد الإعلان عن التطورات الخاصة بشركة أرابتك التي أشعلت شرارة التصحيح في السوق.



وأضافوا أن السهم الذي يعد من الأسهم القيادية المحركة لسوق دبي خسر نحو ‬30٪ من قيمته، لافتين إلى أن تماسك سهم شركة إعمار وارتفاعه في نهاية الأسبوع بسبب توقعات مضاربين بزيادة نسبة التوزيعات النقدية للشركة، فضلاً عن تحقيق بعض الأسهم ارتفاعات بنسب متفاوتة، أظهر أن ديناميكية السوق تحسنت عن الماضي، إذ لم تعد الأسهم تتحرك كتلة واحدة فتصعد معاً، أو تهبط معاً.



وقال العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، محمد علي ياسين، إن أسواق الأسهم المحلية مرت في الأسبوع الماضي بعمليات جني أرباح بعد وصولها إلى مستويات قياسية من حيث الارتفاعات المحققة في المؤشرات وأسعار الأسهم.



وأضاف أن عمليات البيع لجني أرباح، جاءت بسبب عاملين رئيسين، أولهما مرتبط بأداء الشركات ونتائجها المالية، والثاني مرتبط بأخبار معلنة عن شركات مثلت مفاجأة للمستثمرين مثل الأخبار المتعلقة بتراجع أرباح شركة (أرابتك) وزيادة رأسمالها.



وأكد ياسين أن مرور أسواق الأسهم بمرحلة الهدوء الحالية، والميل للتراجع، يعد مطلوباً وطبيعياً في ظل حالة (فراغ معلوماتي) وترقب نتائج الربع الأول من العام الجاري، لا سيما بعد أن عكست القيم السوقية للأسهم نتائج أعمال الشركات عن العام المالي ‬2012 في الفترة الماضية، مضيفاً أن من العوامل التي ضغطت على المؤشرات كذلك، حلول تواريخ استحقاق توزيعات بعض الأسهم، مثل سهم بنك الخليج الأول الذي أدى إلى انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عن مستوى ‬3000 نقطة.



وذكر أن كسر مؤشر سوق أبوظبي مستوى ‬3000 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي عن مستوى ‬1900 نقطة، أعطى إشارات سلبية من ناحية التحليل الفني بأن السوق مقبل على فترة تراجع.

واعتبر ياسين أن تدني معدلات التداول حالياً يعد أمراً إيجابياً، إذ يظهر تمسك المستثمرين والمؤسسات المالية بالأسهم وعدم بيعها، ومن أن عمليات البيع الحالية ناتجة عن تعاملات بيع من قبل مضاربين، لافتاً إلى وجود سيولة تنتظر الدخول إلى أسواق الأسهم وشراء أسهم شركات منتقاة حققت نمواً في أرباحها بعد حدوث تصحيح في الأسعار.



وعلق على تفاعل الأسواق المحلية مع الأخبار المرتبطة ببعض الشركات القيادية فقال إن الأسهم القيادية ستظل مؤثرة في أداء السوق ككل، ولكن الأمر اختلف حالياً، إذ إن الأسهم الباقية لم تتراجع مع الأخبار السلبية التي تم إعلانها عن شركات قيادية مثل (أرابتك).

من جهته، قال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن ما يحدث في أسواق الأسهم المحلية حالياً هو نوع من التصحيح المطلوب، بعد أن أظهرت المؤشرات الفنية أن هناك حالة من (الإفراط في الشراء)، خصوصاً في سوق دبي المالي، مضيفاً أن الارتفاعات التي حدثت منذ بداية العام الجاري جعلت السوق يترقب شرارة التصحيح، بمعنى أن السوق كان ينتظر حجة أو سبباً للانخفاض، وهو ما توافر بعد الإعلان عن التطورات الخاصة بشركة أرابتك التي أشعلت تلك الشرارة.



وأوضح الطه أن عملية التصحيح جاءت بسبب عوامل داخلية، وهو ما يظهر أن الأسواق لم تعد مرتبطة بالبورصات العالمية، وأصبحت تتأثر بالعوامل الداخلية أكثر من الخارجية.



وأشار إلى أن تبرير عملية التصحيح بتنفيذ الأجانب عمليات بيع في الأسواق الإماراتية، للاستفادة من ارتفاعات البورصات الأمريكية والأوروبية، هو تبرير غير مقبول، نظراً لأن تأثير الأجانب لا يزال محدوداً من حيث حجم تعاملاتهم إلى إجمالي التعاملات المنفذة في السوق، فضلاً عن أن من يقود السوق حالياً هم أفراد وبسيولة محلية في الغالب.



ولفت إلى أن تماسك سهم (إعمار) ومخالفته نسبياً لاتجاه السوق يعود إلى أنه من الأسهم التي تستهوي المضاربين، نظراً لسيولته الكبيرة التي تتيح الدخول والخروج منه في أي وقت، فضلاً عن تحقيقه تذبذبات يومية تمكن من عمليات مضاربة يومية.