مصر.. الدواعي الأمنية وحملات التفتيش تربك سوق الصرافة

اتسعت دائرة شركات الصرافة المصرية التي أغلقت أبوابها‏،‏ بسبب الدواعي الأمنية والاضطرابات التي يشهدها الشارع من ناحية‏،‏ واعتراضا على نزول مباحث الأموال العامة للشركات والتفتيش عليها من ناحية أخرى.

ويشهد سوق الصرافة في مصر حالة من الترقب والقلق نظراً لعدم وجود منافذ لبيع وشراء النقد الأجنبي بخلاف البنوك، في ظل شكوى الكثيرين من عدم قيام البنوك بتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي.

وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لصحيفة الأهرام، إنه حتى الآن لا يوجد حصر للشركات التي أغلقت أبوابها.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء غير رسمي لأعضاء مجلس الإدارة مع الشركات التي أغلقت ابوابها للتشاور بين الأعضاء لبحث متطلبات هذه الشركات، والأسباب التي أدت إلي قيام هذا العدد الكبير من الشركات بالإغلاق.

وأضاف أن مجلس الادارة سيبحث سبل تهدئة هذه الشركات ومعرفة مطالبهم، وتصنيفها ثم صياغتها في مذكرة، لرفعها للبنك المركزي المصري.

وأوضح الأبيض أن حكم مجزرة بورسعيد أصاب السوق بالارتباك، وأدي إلى توقف تام في حركة التعاملات في الشركات التي فتحت أبوابها أمس، وذلك بسبب التداعيات التي حدثت بعد الحكم، وحالة القلق لدي العملاء والشركات جميعا.

من جانبه قال عماد جمال الدين مسئول إحدى الشركات التي فتحت أبوابها أمس، أن الحركة ضعيفة للغاية بسبب حالة القلق لدي العملاء من التوتر الذي شهده الشارع عقب الحكم، موضحا أن الجميع فضل الانتظار لحين هدوء الأوضاع بالشارع.

واشار إلي أنه بالنسبة لأسعار العملات فقد سجل الدولار6.7557 جنيه للشراء و6.7858 جنيه للبيع، وسجل اليورو8.79 جنيه للشراء و8.98 جنيه للبيع، أما الفرنك السويسري فقد سجل7.13 جنيه للشراء و7.28 جنيه للبيه، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني10.12 جنيه للشراء و10.37 جنيه للبيع، والدولار الكندي 6.52 جنيه للشراء و79،6 جنيه للبيع والدولار الاسترالي6.92 جنيه للشراء و7.09 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الريال السعودي1.7975 جنيه للشراء و1.8350 جنيه للبيع، والدينار الكويتي23.68 جنيه للشراء و24.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الاماراتي8351،1 جنيه للشراء و1.8950 جنيه للبيع والريال القطري1.85 جنيه للشراء و1.8750 جنيه للبيع.