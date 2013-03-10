"هدف" السعودي يتجه لزيادة دعم شركات "الممتاز" بـ5 آلاف ريال

قال مدير مكتب العمل في المنطقة الشرقية بالسعودية محمد المناع إن صندوق الموارد البشرية "هدف" يتجه إلى رفع دعمه المالي للقطاع الخاص عند توطين الوظائف إلى خمسة آلاف ريال، إضافة إلى تمديد مدة الدعم من عامين لأربع سنوات للشركات التي تصل رواتبها للسعوديين في بعض المهن إلى عشرة آلاف ريال، شريطة أن تكون هذه الشركات ضمن النطاق الممتاز.

وكشف المانع في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، عن بدء تطبيق الربط الآلي لمتابعة حركة رواتب السعوديين والأجانب، ورصد المخالفات، لتمكين مكاتب "العمل" من الاطلاع على مدى التزام الشركات والمؤسسات بمصداقية التوطين وإيقاف عمليات السعودة الوهمية أو خروج أموال غير شرعية من السعودية.

وتوقع مدير مكتب العمل في المنطقة الشرقية أن تمكن هذه الآليات مكاتب العمل من رصد المخالفات ودعم الدعاوى القضائية للعقود الوهمية، مؤكداً أن أي شركة تمتنع من تطبيق النظام ستتعرض لإيقاف الخدمات عنها ولن تستطيع تجديد الإقامات مما يجعلها تحت طائلة الغرامات المالية.

وأوضح أن هذه الآلية متابعة من خلال النظام الإلكتروني إلى جانب جولات تفتيشية تقوم بها فروع الوزارة، موضحا أنها طبقت حاليا على الشركات الكبيرة بعد منحها شهرا لإدراج موظفيها وليس كل الشرائح المؤسسية والشركات الصغيرة.

من جهة أخرى، نفى محمد المناع وجود ما يسمى بالحد الأدنى للأجور وإمكانية تطبيق ذلك مستقبلا، مشيرا إلى أن وزارة العمل ستتجه لاحتساب نسب السعودة لتحفيز الشركات، مع وجود رقابة تامة كآلية الربط الآلي على الشركات الكبيرة التي طبقت منذ أسبوعين.

وأشار إلى أن وزارة العمل لم تجبر أصحاب الشركات والمؤسسات على وضع حد أدنى لراتب السعودي، إنما اتجهت إلى رفعه من خلال احتساب نسب السعودة.